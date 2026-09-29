¿Cómo saber diferenciar entre las chinches y las pulgas? Así puedes acabar con esta plaga en casa:

Sabemos lo molestas que pueden ser las plagas, sobre todo cuando hacen su aparición repentina y no te deja dormir, aunque es importante que desde que notas o sospechas que tienes una en casa, sepas identificarla para definir el cómo es que debes actuar para acabar con ella de una vez por todas.

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Dos de las plagas más comunes pueden ser las pulgas y las chinches, pues suelen aparecer y resistir debido a factores como la interacción con otras personas en la calle, los viajes y su alta capacidad de reproducción.

¿Cómo diferenciar a las pulgas de las chinches?

Aunque son dos insectos parásitos, estas suelen tener algunas características únicas que querrás saber si es que tienes mascotas o algún problema de plaga en casa, por lo que es importante saber diferenciarlas.



Por un lado, las chinches son más grandes, pues estas miden entre 4 y 7 mm, además de que son de forma ovalada y aplastada, destacando su color marrón. Por otro lado, las pulgas son aún más pequeñas, midiendo entre 1 y 2 mm.

Mientras que las chinches suelen caminar muy rápido, las pulgas suelen ser expertas saltando grandes distancias, lo que las hace bastante complicadas de atrapar.

Es sabido que las chinches pican principalmente durante la noche y dejan ronchas inflamadas, sobre todo en zonas como los brazos, cuello y torso mientras que las pulgas pican a cualquier hora del día y dejan como marca puntos rojos con un centro muy marcado, además de que suelen centrarse en los tobillos y piernas bajas.

Además, las chinches suelen esconderse en las costuras de los colchones así como cabeceras de cama, bases de madera, enchufes o grietas, siendo que las pulgas suelen estar asociadas a las mascotas como los perros y gatos.

Finalmente, las chinches dejan marcas como sangre puntos negros de excremento, contrario a las chinches que no suelen dejar marca.

¿Cómo evitar las chinches en mi casa?

Si buscas evitar a toda costa las chinches en tu casa, es importante que realices una limpieza constante, así como sellar grietas y revisar muy bien el equipaje o los muebles de segunda mano, pues son un lugar ideal para que estas habiten.

Aunque muchas veces aparecen en casa aunque tengas un buena limpieza, el inspeccionar de manera rutinaria es ideal, así podrás identificar de manera más rápida y sencilla cualquier posible problema.