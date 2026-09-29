Perfumes de otoño: cuáles duran más y son ideales para la noche

Con la llegada del otoño, los perfumes con aromas cálidos y profundos comienzan a ganar protagonismo. Las fragancias intensas pueden convertirse en el complemento perfecto para las noches frescas, especialmente cuando se busca un perfume que permanezca durante varias horas.

Noticias Jalisco del 29 de septiembre 2026

Elegir fragancias para otoño también permite explorar notas diferentes y crear una presencia olfativa más envolvente. Desde composiciones especiadas hasta propuestas amaderadas y dulces, existen opciones para distintos gustos y estilos.

¿Cuáles son las notas olfativas ideales para el otoño?

Durante el otoño, las notas cálidas, profundas y envolventes suelen adquirir mayor protagonismo. Entre las opciones más habituales se encuentran la vainilla, el ámbar, el sándalo, el pachulí y diferentes especias, que aportan una sensación acogedora. También destacan algunos acordes amaderados, orientales y dulces, ideales para acompañar las temperaturas más frescas. Estas combinaciones permiten crear perfumes con mayor presencia y personalidad, especialmente adecuados para utilizar durante la tarde y la noche.

¿Cuáles son los mejores perfumes de otoño para usar de noche?

Cuando bajan las temperaturas, es crucial saber elegir un perfume acorde a la estación. Estas fragancias destacan por sus composiciones envolventes y por permanecer durante varias horas sobre la piel.

Iris Debonair Eau de Parfum de Creed

Esta fragancia combina bergamota, cardamomo y lavanda con iris, madera de ámbar y ambreta. El resultado es un aroma suave y cremoso, con un fondo cálido que adquiere mayor presencia conforme pasa el tiempo.

Wild Coffee Eau de Parfum de Loewe

Su composición reúne cardamomo, canela y azafrán con caramelo, pachulí y oud. Al asentarse aparecen matices de café, vainilla y haba tonka, creando un perfume cálido y espaciado que recuerda al ambiente de una cafetería durante un día frío.

For Him Musc Santal Eau de Parfum de Narciso Rodriguez

La salvia romana y el enebro aportan frescura en las primeras notas, mientras que el almizcle, el sándalo y el cedro aportan una sensación más cálida y suave. Es una opción de perfil envolvente y discreto.

Oud Eau de Cologne de Granado

La pimienta negra y el cardamomo abren esta fragancia, que después incorpora cedro, madera de guayaco, pachulí y oud. Su perfil es seco, amaderado y ligeramente ahumado, ideal para quienes buscan un aroma más intenso.