Halloween es una buena oportunidad para transformar la entrada del hogar y darle un aspecto diferente durante esta celebración. Con algunos materiales sencillos es posible crear una decoración llamativa sin necesidad de invertir demasiado dinero.

Detrás de cámaras de '¿Quién Quiere Ser Millonario?’ y la experiencia de Kristal Silva con Enrique Sámano

Luces, telarañas, cartón y otros elementos fáciles de conseguir pueden convertirse en protagonistas de la entrada. Además de aportar un ambiente misterioso, estas ideas permiten personalizar cada rincón y preparar la vivienda para recibir a quienes salgan a pedir dulces.

¿Cuándo es Halloween?

Hallowen se celebra cada año el 31 de octubre, una fecha asociada con disfraces, dulces, fiestas y decoraciones inspiradas en elementos de terror. La celebración tiene lugar la noche anterior al Día de Todos los Santos, que se conmemora el 1 de noviembre. Aunque es especialmente popular en países como Estados Unidos, Canadá e Irlanda, Hallowen también ha ganado presencia en otros lugares. Por eso, durante octubre es común encontrar hogares, comercios y espacios públicos decorados con motivos relacionados con esta festividad.

¿Cómo decorar la entrada de la casa para Halloween?

La fachada del hogar puede convertirse en el escenario principal de la celebración sin necesidad de comprar adornos costosos. Con materiales reciclados y algunos elementos que probablemente ya tengas en casa, es posible crear una ambientación llamativa y llena de detalles.

Además, jugar con diferentes alturas, texturas y puntos de iluminación permite darle mayor profundidad a la decoración. Estas propuestas pueden adaptarse tanto a entradas pequeñas como a fachadas más amplias.

Telarañas y arañas colgantes

Una opción sencilla consiste en cubrir algunos globos con telarañas artificiales hasta conseguir un efecto similar al de un nido. Después, puedes añadir arañas de plástico y colocarlas cerca de la puerta o suspendidas en distintos puntos de la entrada.

Lápidas hechas con cartón

Las cajas de zapatos o de cereal pueden convertirse en lápidas decorativas. recorta el cartón para darle una base recta y una parte superior curva, píntalo de gris y añade detalles en negro. Puedes escribir "RIP" en el centro y colocar varias piezas juntas para simular un pequeño cementerio.

Luces tenebrosas

Las luces también pueden ayudar a transformar la fachada cuando cae la noche. Utiliza iluminación LED y distribúyela alrededor de la entrada o cerca de las decoraciones para destacar algunos elementos y conseguir una atmósfera más misteriosa y terrorífica.