¿Cómo hacer Skin Cycling en verano para evitar manchas en la piel causadas por el sol?

El skin cycling o ciclo de la piel, es un método nocturno que consiste en aplicar productos y cuidados específicos y diferentes durante cuatro noches.

La estrategia que se ha vuelto viral fue creada por dermatólogos y estpa diseñada para mantener un cutis saludable y libre de manchas sin dañar la barrera cutánea.

Esto debido a que en verano, el aumento de la radiación solar y el calor intenso nos obligan a cambiar las técnicas de cuidado de nuestro rostro para prevenir la hiperpigmentación.

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Así haces skin cycling para cuidar tu piel en verano

Adaptar este método es el secreto mejor guardado para continuar renovando las células sin sufrir los efectos de la fotosensibilidad. Al espaciar el uso de exfoliantes químicos y retinpides con noches dedicadas a la reparación se mejora la tolerancia de la piel, la blindas y unificas el tono.

El esquema estratégico que los expertos recomiendan seguir es el siguiente:

Noche 1

Se recomienda remover la acumulación de células muertas para preparar la piel y optimizar los siguientes pasos.

El uso de ácido mandélico o láctico para exfoliar suavemente la superficie de la piel sin penetrar de forma tan irritante como el ácido glicólico puro.

Así aplicas la técnica de skin cycling para cuidar tu piel en verano 2026|Pexels: SHVETS production

Noche 2

Es momento de aplicar la renovación celular con retinoides, estos estimulan la producción de colágeno y combaten activamente las manchas existentes.

El retinol de baja concentración o bakuchiol, para promover la renovación celular reduciendo el riesgo de peladuras que manchan al contacto con el sol.

Noche 3 y 4

Deberás darle un respiro total a tu rostro enfocándote en restaurar, calmar e hidratar la barrera de tu piel, seleccionando activos que sean seguros durante la temporada.

El uso de ceramidas, ácido hialurónico y niacinamida ayudarán a sellar la humedad y calmar la inflamación, fortaleciendo la piel contra el daño solar.

El skin cycling permite a tu piel descansar y blindarse del sol|Pexels: Anastasia Shuraeva

Es importante que sustituyas los ácidos demasiado agresivos y prefieras opciones más amigables con tu piel que estén enfocadas en la prevención.

Por otra parte, para blindar el rostro durante el día se recomienda aplicar un sérum de Vitamina C antes de salir de casa para potenciar la eficacia del protector solar diario, cuyo uso es obligatorio y debe tener un FPS 50+.

