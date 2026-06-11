4 ideas de manualidades inspiradas en ‘Masha y el Oso’ que puedes hacer fácilmente con tus hijos

Si hay una serie que ha conquistado a millones de niños en todo el mundo, es Masha y el Oso. Y cómo no, si en cada uno de sus capítulos retratan aventuras llenas de humor, amistad y aprendizaje. Si a tus hijos les fascina esta serie, puedes tomarla de inspiración para ponerlos a llevar a cabo actividades creativas en casa. Lo mejor de todo es que se divierten, aprenden, desarrollan habilidades y sin gastar mucho dinero ni comprar materiales complicados. Lo más seguro es que también puede que ya tengas algunos elementos en casa; recuerda que lo más importante es dejar volar la imaginación.

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4 ideas de manualidades de Masha y el Oso para hacer en casa junto a tus hijos

Aquí tienes cuatro grandes ideas para pasar horas de pura diversión con tus hijos:

1. Máscara de Masha y el Oso

Una de las actividades que más disfrutan los niños, por fáciles y divertidas, es crear máscaras. Puedes imprimirlas y decorarlas con elementos como estambre, colores de madera o crayolas o incluso, si te gusta aumentar un poco la dificultad, crear las propias con un plato desechable. Lo importante es divertirse y jugar con ellas una vez que queden listas.

|Pinterest Anahi Chaile

2. El Oso con rollos de cartón reciclados

Una gran idea que, además de todo, te sirve para reciclar, es usar los tubos vacíos de papel higiénico. Con ellos puedes crear a los personajes de Masha y el Oso. La idea es que pintes el rollo de color café y agregues detalles con cartulina para darle forma a las orejas, patas y rostro.

|Inteligencia Artificial Gemini

3. Bosque mágico de Masha y el Oso

Masha y el Oso viven sus aventuras en el bosque; la idea anterior puede funcionar aún mejor con un enorme bosque de cartón. Solo necesitarás más rollos, cartulina, un poco de pegamento y mucha creatividad para crear una maqueta donde los personajes que crees puedan convivir.

|Inteligencia artificial Gemini

4. Títeres de Masha y el Oso para inventar historias

A los niños les fascinan los títeres y, además, son una herramienta increíble para estimular la creatividad. Con ayuda de calcetines viejos, fielro. Con papel o cartulina, puedes crear a Masha, a Oso y al resto de sus amigos de la serie. Cuando los terminen, podrán jugar e inventar historias.