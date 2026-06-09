Cómo hacer un frutero colgante para la cocina con cuerdas y tablas recicladas

Mantener el orden en la cocina no es tan difícil como la mayoría de las personas piensa, mucho menos cuando se recurre a la decoración DIY que además de verse original, es sumamente útil. Este es el caso de los recipientes tipo frutero colgante, que como su nombre lo dice, están pensados para guardar ahí las frutas pero no estorban en los gabinetes, sino que van empotrados al techo.

Lo mejor de todo es que se trata de diseños que se pueden hacer en casa usando materiales reciclados. Solo se necesitan tablas de segundo uso y cuerdas que ya no te srivan, pero que todavía estén resistentes.

Decoración para la cocina: cómo hacer un frutero colgante paso a paso