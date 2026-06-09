Cómo hacer un frutero colgante para la cocina con cuerdas y tablas recicladas
Tener una cocina reducida no significa que no pueda decorarse, menos si se recurren a piezas a mano que son muy fáciles de hacer, como un frutero colgante.
Mantener el orden en la cocina no es tan difícil como la mayoría de las personas piensa, mucho menos cuando se recurre a la decoración DIY que además de verse original, es sumamente útil. Este es el caso de los recipientes tipo frutero colgante, que como su nombre lo dice, están pensados para guardar ahí las frutas pero no estorban en los gabinetes, sino que van empotrados al techo.
Lo mejor de todo es que se trata de diseños que se pueden hacer en casa usando materiales reciclados. Solo se necesitan tablas de segundo uso y cuerdas que ya no te srivan, pero que todavía estén resistentes.
Decoración para la cocina: cómo hacer un frutero colgante paso a paso
- Prepara las tablas recicladas. Elige las tablas que vas a usar y hazles la forma que quieras que tenga tu frutero colgante para una cocina aesthetic y pide que le hagan cuatro perforaciones. Si se te dificulta, puedes llevarlas a la maderería para que las recorten y les den yna buena lijada. También sirve ponerles un poco de barniz especial para prolongar su duración.
- Acomoda la forma del frutero colgante. Dependiendo de cuántos niveles quieres que tenga tu frutero colgante, coloca las tablas para medir el largo aproximado de la cuerda que vas a usar. Una vez que tengas estas medidas, recórtalas y cuida que las fibras no se estén deshaciendo.
- Une las tablas con la cuerda. Con mucho cuidado, ve uniendo las tablas con ayuda de la cuerda, como si estuvieras armando una torre. Haz un par de nudos en cada lado para que estén bien resistentes y si quieres evitar cualquier incidente, también puedes ponerle un poco de resistol especial para madera.
- Instala el frutero colgante en el techo. El último paso consiste en empotrar esta decoración casera que queda muy bonita en el techo o en los muros. Aquí sí vas a necesitar un taladro y un gancho de aluminio resistente, procurando que quede en un solo intento para no dejar agujerado sin sentido. Por último, solo cuelga la parte superiro del frutero colgante y coloca las frutas, especies o hasta golosinas que quieras almacenar.