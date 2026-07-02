MasterChef 24/7: paso a paso de la salsa picante de guayaba de la Chef Zahie Téllez

La cocina mexicana demuestra una vez más que la creatividad no tiene límites y así lo confirmó la Chef Zahie Téllez con una receta que rompe con lo tradicional al convertir la guayaba, una de las frutas más representativas del país, en una salsa con un toque picante ideal para acompañar distintos platillos. La jueza de MasterChef 24/7 asegura que esta preparación será sorprendente.

MasterChef 24/7: la receta de Zahie Téllez de salsa picante de guayaba

La combinación del sabor dulce de la guayaba con el ahumado del chile chipotle da como resultado una preparación versátil que puede servirse con tacos de cerdo, carnes asadas, pollo o incluso como complemento para botanas, aportando un equilibrio entre dulzor, acidez y picor.

"¿Guayaba en una salsa? Sí, y te va a sorprender", escribió la especialista culinaria de MasterChef México 2026 en Instagram para acompañar los ingredientes, la receta y el paso a paso de la salsa.

Ingredientes:



6 guayabas maduras, cortadas en cuartos.

1 chile chipotle en adobo.

½ taza de azúcar.

½ taza de agua.

1 diente de ajo.

¼ de cebolla finamente picada.

Una pizca de canela.

Sal y pimienta al gusto.

Aceite para freír.

La salsa de guayaba de la Chef Zahie combina el dulzor de la fruta con el toque ahumado del chile chipotle.

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El paso a paso de la salsa de guayaba de la Chef Zahie

Además de su sabor, esta salsa destaca por su versatilidad en la cocina. También puede acompañar tablas de quesos, costillas, hamburguesas o utilizarse como glaseado para carnes, convirtiéndose en una alternativa diferente a las salsas tradicionales y una forma de aprovechar la temporada de guayaba.

Paso a paso para preparar la salsa de guayaba:



En una sartén con un poco de aceite, sofríe el ajo y la cebolla hasta que estén transparentes y ligeramente dorados. Mientras tanto, cuece las guayabas en agua hirviendo hasta que se suavicen. Escúrrelas y resérvalas. Coloca en la licuadora las guayabas cocidas, el ajo y la cebolla sofritos, el chile chipotle, el azúcar, el agua, la canela, la sal y la pimienta. Licúa hasta obtener una mezcla completamente homogénea. Vierte la salsa en una olla o sartén y cocina a fuego medio durante aproximadamente 15 minutos, removiendo de vez en cuando para evitar que se pegue. La mezcla debe espesar ligeramente. Sirve caliente como acompañamiento de tacos de cerdo o del platillo de tu preferencia para darle un contraste entre dulce y picante.

La salsa de guayaba de la Chef Zahie Téllez es una muestra de cómo ingredientes tradicionales pueden transformarse en preparaciones innovadoras sin perder su esencia. Su sabor equilibrado la convierte en una excelente opción para los seguidores de MasterChef México que buscan experimentar con nuevos acompañamientos y darle un giro original a sus comidas.

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