Ideas DIY: Cómo hacer contenedores para el baño con retazos de telas y arpillera

En la actualidad son muchas las opciones que tenemos para dejar volar nuestra imaginación y desplegar o ejercitar nuestro poder creativo. Las manualidades y tareas de artesanía se han convertido en un cable a tierra muy buscado por grandes y chicos.

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Es en este punto que aparecen las denominadas ideas DIY. Se trata de siglas en inglés que significan “Hazlo tú mismo” y que proponen crear con nuestras propias manos diversos objetos de decoración o que tengan ciertas funcionalidades.

¿Cómo hacer contenedores para el baño?

Algo a destacar de las ideas DIY es que la mayoría de los proyectos se realizan a partir de elementos y materiales reciclados. Al respeto, hoy te proponemos conocer dos ideas para hacer contenedores para el baño con retazos de telas y arpillera.

El primero es un cesto semirrígido con doblez decorativo y para el cual se precisa de retazos de arpillera (para el exterior) y retazos de tela de algodón o lona fina (para el forro interior). Hay que tener en cuenta que si la arpillera es muy blanda, se puede usar entretela termoadhesiva pesada pegada a la tela interior para darle más cuerpo y seguir los siguientes pasos:

El corte

Corta un rectángulo para el cuerpo del cesto (por ejemplo, de 40 cm×25 cm) y un círculo o cuadrado para la base (calculando que el perímetro coincida con el largo del rectángulo). Necesitas cortar estas piezas tanto en arpillera como en la tela de forro.

Armado exterior e interior

Cierra el rectángulo de arpillera por los extremos cortos para formar un tubo. Luego, cose la base al tubo. Ya tienes la estructura externa. Repite exactamente el mismo proceso con la tela de forro, pero deja una abertura de unos 5 cm sin coser en el lateral (la usaremos para dar vuelta el cesto). La unión: Mete el cesto de arpillera dentro del cesto de tela de forro, de modo que los derechos de las telas se toquen (el derecho de la arpillera contra el derecho del forro). Cose todo el borde superior. El toque final: Da la vuelta a todo el cesto a través de la abertura que dejaste en el forro. Cierra esa abertura a mano o con una puntada simple a máquina. Mete el forro dentro de la arpillera, plancha el borde superior y hazle un doblez hacia afuera de unos 3 cm o 4 cm para que luzca el contraste de las telas.

Otra opción con arpillera reciclada

La segunda idea DIY apunta a la creación de un organizador colgante de bolsillos para el que se requiere un rectángulo grande de arpillera (base rígida), tiras o cuadrados de retazos de tela coloridos o estampados (para los bolsillos), un listón de madera o una rama seca bonita y un trozo de hilo de yute.

Paso a paso