Las velas aromáticas se han convertido en uno de los elementos favoritos para decorar y aportar una iluminación cálida a los distintos espacios del hogar. Además de crear ambientes acogedores en la sala o la recámara, permiten disfrutar de fragancias relajantes que transforman por completo la atmósfera de cualquier habitación.

Aunque en el mercado existe una gran variedad de opciones, puedes elaborar tu propia versión en casa utilizando frascos de vidrio reciclados y restos de cera. Esta sencilla alternativa artesanal no solo resulta económica y sustentable, sino que también llena tu casa con un irresistible aroma a café.

¿Qué elementos se necesitan para hacer velas aromáticas?

Para hacer velas aromáticas en casa de forma sencilla, vas a necesitar los siguientes elementos clave:

velas aromáticas.png Estas velas decoran tus espacios. (Canva)

Cera o restos de velas: Puedes usar parafina, cera de soja o aprovechar sobrantes limpios.

Puedes usar parafina, cera de soja o aprovechar sobrantes limpios. Pabilo o mecha: Preferentemente de algodón con su base metálica para sostenerla.

Preferentemente de algodón con su base metálica para sostenerla. Frasco de vidrio: Un recipiente reutilizado y resistente al calor.

Un recipiente reutilizado y resistente al calor. Aromatizante: Esencias de vainilla, café u otro aceite esencial para perfumar.

Esencias de vainilla, u otro aceite esencial para perfumar. Soportes: Un palillo o brocheta para mantener la mecha recta al verter.

Un palillo o brocheta para mantener la mecha recta al verter. Utensilios: Un recipiente apto para baño María y una paleta para remover la mezcla con cuidado.

¿Cómo hacer velas aromáticas con aroma a café?

Para elaborar estas velas aromáticas, corta la cera o restos de velas en trozos pequeños y derrítelos a baño María. Una vez líquida la mezcla, incorpora dos cucharadas de café soluble junto con unas gotas de esencia de vainilla.

Mientras tanto, fija la base del pabilo en el centro de un frasco de vidrio limpio y seco. Sostén el extremo superior de la mecha con un palillo horizontal para mantenerla recta antes de verter la cera caliente.

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Finalmente, rellena el recipiente con precaución dejando un pequeño margen superior y déjalo reposar hasta que solidifique. Cuando la vela esté completamente firme, retira el palillo y recorta el exceso de mecha a medio centímetro.