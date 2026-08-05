¿Cómo levantar los pómulos como el masaje intraoral o buccal massage?

El buccal massage o masaje intraoral es una técnica de rejuvenecimiento facial que consiste en masajear los músculos de las mejillas y la mandíbula desde el interior de la boca con el fin de levantar los pómulos y darle un mejor tono muscular al rostro.

Al igual que un masaje visceral o intestinal libera tensiones profundas y desinflama los órganos interno, este procedimiento trabaja de forma directa sobre la musculatura interna.

Esta estimulación profunda rompe las fibras rígidas provocadas por el estrés o el bruxismo, reactiva el drenaje linfático y reposiciona los tejidos para esculpir un efecto lifting inmediato y natural.

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Así levantas los pómulos como con el masaje intraoral

Para realizar este entrenamiento muscular en casa de forma segura y efectiva, sigue esta secuencia técnica detallada:

Prepara e higieniza tus manos

Lava minuciosamente tus manos y asegúrate de tener las uñas cortas para no lastimar las encías o la mucosa interna. Desmaquilla por completo tu rostro y aplica unas gotas de aceite facial o crema hidratante en la parte externa de las mejillas para facilitar el deslizamiento.

Los masajes que te ayudarán a levantar tus pómulos|Pexels: Mark John Ajero

Localiza y relaja el músculo masetero

Introduce el dedo pulgar dentro de la boca. Colócalo en la parte posterior de la mejilla, justo donde se unen las mandíbulas, y sitúa los dedos índice y medio por fuera. Ejerce una presión firme pero soportable para masajear en círculo y disolver los nudos de tensión.

Aplica la técnica de pellizco y rodillo

Con tu pulgar adentro y tus dedos por fuera, sujeta el tejido de la mejilla desde la comiisura de los labios. Realiza ligeros pellizcos y amasa el músculo de forma ascendente, arrastrando los dedos lentamente en dirección diagonal hacia las orejas.

Los mejores masajes para dar firmeza a tu rostro y levantar tus pómulos|Pinterest

Escupe la base del pómulo

Desplaza tu pulgar interno hacia la parte más alta de la mejilla, justo debajo del hueso del pómulo. Presiona suavemente hacia arriba con la yema del pulgar, mientras que con tus dedos exteriores realizas movimientos de barrido hacia las sienes para levantar el tejido caído.