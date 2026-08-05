Esto le espera a tu signo en el amor por el paso de Venus en Libra

Las relaciones románticas van a sentir un cambio por la llegada de Venus a Libra. Desde el 6 de agosto hasta el 10 de septiembre este planeta vinculado a la belleza, el placer y las relaciones va a pasar por el signo que rige naturalmente.

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Este movimiento lo que hace es fortalecer las relaciones, llevarte a conocer personas compatibles, resolver diferencias y obtener un equilibrio emocional. La energía se sentirá con mayor intensidad.

¿Cómo le ira a cada signo en el amor?

Aries

Este movimiento lleva claridad a las relaciones de pareja. Aquellas personas que estén solteras podrán obtener un romance y quienes están en una relación van a poder fortalecer la conexión y recuperar la pasión.

Tauro

Tauro va a aprovechar la energía para obtener un bienestar físico y emocional. Es importante que presentes atención al autocuidado para poder mejorar en tus relaciones ya que una persona que se siente bien consigo misma puede ofrecer más a una relación.

Géminis

Este signo activar la creatividad y la seducción. Es un gran momento para que retomes las citas, conocer personas nuevas o sorprender a la pareja con experiencias diferentes que renueven la ilusión.

Cáncer

Luego tenemos a Cáncer que se va a centrar en su familia y hogar. Es un momento que mejorará la convivencia, los proyectos compartidos y podrá crear espacios donde el amor pueda fluir con tranquilidad.

Leo

Venus aumenta el magnetismo de Leo y mejora su capacidad de comunicación. Surgirán conversaciones importantes, nuevas amistades o un romance inesperado debido a la facilidad para expresar emociones y conectar con los demás.

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Virgo

Aquí tenemos a Virgo que comenzará a disfrutar sin perder el control de sus finanzas. El deseo de consentirse aumentará, la astrología recomienda administrar los recursos con inteligencia mientras se permite algunos gustos personales.

Libra

Para Libra habrá una etapa de brillo personal, confianza y atractivo. Es un periodo ideal para iniciar una relación, fortalecer la autoestima o revitalizar el romance con pequeños detalles y experiencias compartidas.

Escorpio

Escorpio vivirá semanas de intensa conexión emocional y espiritual. La intuición será clave para distinguir entre ilusiones y relaciones auténticas.

Sagitario

En cuanto a Sagitario tendrá unas conversaciones que resultan atractivas aun más que lo físico. Las conexiones intelectuales cobrarán un papel protagonista tanto en el amor como en las amistades.

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Capricornio

Capricornio va a poder combinar su avance profesional con posibilidades sentimentales. Incluso podría surgir una conexión especial dentro del entorno laboral o durante actividades relacionadas con su carrera.

Acuario

Venus impulsa a Acuario a ampliar sus horizontes. Personas de diferentes culturas, edades o estilos de vida podrían despertar su interés. Las parejas también encontrarán beneficios al viajar o aprender algo nuevo juntos.

Piscis

Por último, tenemos a Piscis que verá favorecida la intimidad emocional. Sus relaciones pueden fortalecerse mediante la confianza y la apertura, mientras que la creatividad alcanzará uno de sus puntos más altos gracias a la inspiración que caracteriza este periodo.