Clase de cangrejo enfrenta a Luis y Ramahá en MasterChef 24/7, ¡no siguieron la receta, hubo regaño y pleito!

Luis y Ramahá protagonizaron un incómodo pleito en plena Cocina Oculta de MasterChef 24/7 que afectó directamente en el platillo que prepararon este miércoles... ¡no siguieron la receta al pie de la letra y esto ocasionó que el sabor no fuera tan bueno a pesar de que el emplatado sí gustó mucho!

¿Cómo fue el pleito de Ramahá y Luis en MasterChef 24/7?

Este miércoles, el universo MasterChef 24/7 contó con la presencia de un invitado especial: el Chef Alberto Collarte , quien impartió una interesante clase sobre todos los secretos del cangrejo como ingrediente de cocina y, además, les enseñó a los cocineros a preparar un arroz meloso de cangrejo sencillo y delicioso a la vez.

A Luis y a Ramahá les tocó trabajar en equipo en esta ocasión, pero a pesar de que son grandes amigos no cabe duda de que aún les falta mucho para aprender a trabajar en armonía: primero, ambos dudaron por el gramaje correcto de arroz y el Chef los regañó por no poner la suficiente atención en clase.

Además de esto, Luis comenzó a reinventar la receta y a ponerle especias que no estaban indicadas, algo que tampoco le agradó mucho a Collado: "Se ve que a Luis y Ramahá les gusta la improvisación, experimentar, pero hay veces que hay que seguir paso a paso las cosas, les dimos libertad pero no están siguiendo la receta, eso no está bien, ¿eh?", les dijo el Chef.

La discusión por la pimienta blanca, apio, ajos, cebolla y por el limón que Luis le puso al caldo donde se coció el cangrejo no impidió que el emplatado quedara de 10, como el mismo Chef lo reconoció: "Está bastante bien de sabor, el término está bien logrado y el plato se ve bien bonito (…) la técnica está bien aplicada, me sorprendieron, le pusieron seriedad a su receta, así que felicidades", declaró.

No obstante la felicitación, Ramahá aprovechó un momento para criticar la forma de trabajar de su amigo, ya cuando todos volvieron al universo MasterChef 24/7: "Es horrible trabajar con Luis, es horrible: le puso aceite de cacahuate al arroz, le echó seis limones al caldo, le echó especias, pimienta blanca, estaba horrible (…) mete a hornear el caparazón, las manitas... no, no (...) Luis es muy chismosa, es muy figurona", se lamentó Ramahá.

Carmen también criticó el arroz con cangrejo de Luis: "Sabía horrible, horrible, le puso demasiado aceite de cacahuate (…) Luis es chismosa y mentirosa además", explotó la cocinera.

"Lo malo de la gorda (Luis) no tiene con quien hablar, no tiene amigos (…) lo quiero mucho, lo aprecio, pero luego dice las cosas girando los ojos y todo cambia", explicó Ramahá.

Al final, los amigos limaron asperezas mientras disfrutaban de un momento de descanso en la recámara y el pleito por la receta del arroz con cangrejo quedó olvidado; sin efecto, la incomodidad quedó en el ambiente por bastante tiempo... ¡comprobamos que aún lo logran coordinarse para trabajar en equipo!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?