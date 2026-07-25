Así debes almacenar el jitomate para que dure fresco por más tiempo

El jitomate es una de las frutas más consumidas a nivel mundial, y que no se la consume como tal, sino que cumple la función de verdura, teniendo en cuenta que tiene la capacidad de consumirse como ensalada y acompañamiento de muchos platillos. Está repleto de beneficios y para poder sacarle el máximo provecho a este alimento, hay que saber dónde almacenarlo, por lo que los especialistas compartieron el mejor lugar para que dure fresco y más tiempo en este verano gracias a este truco.

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Durante este verano, las personas suelen optar por alimentos que sean frescos y aporten muchos beneficios para la salud. Uno de ellos es el jitomate, una fruta que es cultivada casi en todo el mundo y se puede consumir tanto fresco, como procesado de diferentes maneras como salsa, puré, zumo deshidratado, entre otros. Por lo general, se pueden elaborar unas ricas ensaladas que acompañarán a cualquier carne y que siempre será bienvenida.

Beneficios del jitomate

Por otro lado, hay que tener en cuenta cuáles son los beneficios que tiene el jitomate para la salud, entre los que debemos destacar que es rico en vitamina C, A, K, potasio y licopeno, el cual lo convierte en un gran antioxidante. Es un alimento muy usado en las dietas para bajar de peso debido a que contiene pocas calorías, es rico en fibras y ayudarán a aumentar la sensación de saciedad y disminuir el hambre. Hay un truco que es clave para mantenerlos frescos.

En donde no debes almacenar los jitomates

Para poder disfrutar de los beneficios del jitomate, hay que tener en cuenta el lugar donde se conservará este alimento para que se conserve fresco y evitar que se eche a perder durante el verano. Por eso, es que los especialistas aseguraron que no afectará solo la durabilidad sino el sabor. De esta manera, no deben ir al refrigerador y es que es el peor sitio para almacenar estos alimentos.

Cuál es el mejor lugar para almacenar los jitomates

El motivo por el cual los jitomates no deben acumularse en la nevera es porque son sensibles al frío, pierden sabor y adquieren una textura harinosa. Pero, tampoco deben almacenarse en un espacio cálido, por lo que los expertos aconsejan guardarlos a temperatura ambiente en una cesta y en un lugar ventilado, pero oscuro o a la sombra.