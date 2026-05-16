Cómo maquillar las cejas sin relleno
Es importante aplicar la técnica correcta para poder lucir unas cejas hermosas.
El mundo del maquillaje tiene múltiples técnicas para que podamos lograr el objetivo que estamos buscando. En esta oportunidad es que nos vamos a centrar en las cejas poco pobladas.
Para maquillar las cejas sin usar la técnica tradicional de bloque o relleno compacto, la clave es enfocarse en la fijación, la estructura natural y trazos individuales ultra finos que imiten el vello. Esto evita el efecto de ceja "tatuada" o demasiado cargada, logrando un aspecto fresco y juvenil.
¿Cómo maquillar las cejas sin relleno?
Los pasos a seguir para un maquillaje perfecto son los siguientes:
Peinado y fijación con gel transparente
- Limpia y cepilla: Pasa un gupillón limpio para eliminar restos de base o polvo.
- Aplica gel o cera: Usa un gel fijador transparente peinando los vellos hacia arriba y ligeramente en diagonal.
- Efecto laminado: Aplana suavemente con el mango de una brocha para fijar los vellos contra la piel. Esto expande ópticamente la ceja sin aportar color.
Técnica "Pelo a Pelo" con plumín o lápiz micro
- Elige la herramienta: Opta por un plumín marcador con punta de fieltro ultra fina o un lápiz mecánico ultra delgado.
- Traza de forma estratégica: No pintes una línea continua. Dibuja líneas finas solo en los huecos visibles, siguiendo la dirección natural del crecimiento del pelo.
- Manos ligeras: Haz movimientos rápidos de abajo hacia arriba en el inicio de la ceja, y de forma descendente hacia la colita.
Sombreado sutil con brocha angular
- Usa sombras: Si prefieres un acabado aún más suave que los trazos de lápiz, utiliza una sombra del color de tu vello.
- Difuminación: Aplica pequeños toques con una brocha biselada solo debajo del arco o en las zonas despobladas.
- Cepillado final: Pasa el cepillo de nuevo para integrar el pigmento y disipar cualquier acumulación de color.
Iluminación del arco
- Aplica corrector: Coloca una cantidad mínima de corrector debajo del arco de la ceja.
- Limpia los bordes: Difumina bien hacia abajo para dar un efecto de "lifting" visual y definir la estructura sin tocar los vellos
Estos pasos son simples, pero el resultado es increíble y puedes obtener un maquillaje de cejas hermoso. Ponlo a prueba para poder lucir increíble.