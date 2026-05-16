El mundo del maquillaje tiene múltiples técnicas para que podamos lograr el objetivo que estamos buscando. En esta oportunidad es que nos vamos a centrar en las cejas poco pobladas.

Para maquillar las cejas sin usar la técnica tradicional de bloque o relleno compacto, la clave es enfocarse en la fijación, la estructura natural y trazos individuales ultra finos que imiten el vello. Esto evita el efecto de ceja "tatuada" o demasiado cargada, logrando un aspecto fresco y juvenil.

¿Cómo maquillar las cejas sin relleno?

Los pasos a seguir para un maquillaje perfecto son los siguientes:

Peinado y fijación con gel transparente

Limpia y cepilla: Pasa un gupillón limpio para eliminar restos de base o polvo.

Aplica gel o cera: Usa un gel fijador transparente peinando los vellos hacia arriba y ligeramente en diagonal.

Efecto laminado: Aplana suavemente con el mango de una brocha para fijar los vellos contra la piel. Esto expande ópticamente la ceja sin aportar color.

Técnica "Pelo a Pelo" con plumín o lápiz micro

Elige la herramienta: Opta por un plumín marcador con punta de fieltro ultra fina o un lápiz mecánico ultra delgado.

Traza de forma estratégica: No pintes una línea continua. Dibuja líneas finas solo en los huecos visibles, siguiendo la dirección natural del crecimiento del pelo.

Manos ligeras: Haz movimientos rápidos de abajo hacia arriba en el inicio de la ceja, y de forma descendente hacia la colita.

Sombreado sutil con brocha angular

Usa sombras: Si prefieres un acabado aún más suave que los trazos de lápiz, utiliza una sombra del color de tu vello.

Difuminación: Aplica pequeños toques con una brocha biselada solo debajo del arco o en las zonas despobladas.

Cepillado final: Pasa el cepillo de nuevo para integrar el pigmento y disipar cualquier acumulación de color.

Iluminación del arco

Aplica corrector: Coloca una cantidad mínima de corrector debajo del arco de la ceja.

Limpia los bordes: Difumina bien hacia abajo para dar un efecto de "lifting" visual y definir la estructura sin tocar los vellos

Estos pasos son simples, pero el resultado es increíble y puedes obtener un maquillaje de cejas hermoso. Ponlo a prueba para poder lucir increíble.