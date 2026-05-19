Cómo maquillar las cicatrices de acné y lucir una piel tersa

Muchas veces las cicatrices de acné pueden ser parte de la inseguridad al mostrar la piel; sin embargo, actualmente existen diversas técnicas de maquillaje para poder hacerlas menos visibles y lo mejor es que no necesitas ser un profesional para poder hacerlo. Sigue leyendo y mira el paso a paso para poder lucir una piel suave y ocultar las marcas de acné de la cara.

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Maquillaje para disimular las marcas por acné

1. Limpieza: El primer paso que debes seguir es la limpieza de la piel, así que asegúrate de tenerla totalmente limpia, puedes lavar tu cara o limpiarla con una almohadilla de algodón con un poco de agua micelar.

2. Preparación: ¡Hidrata tu piel! Este es un paso sumamente importante, pues esto hará que tu cutis luzca suave e hidratado. Más allá de la crema, puedes usar sueros para disminuir el acné, contorno de ojos, protector solar y primer.

3. Corrector: Te sugerimos usar el corrector verde sobre las marcas de acné, aplica con una brocha pequeña y después esparce con una esponja para difuminar bien el producto.

4. Base: Utiliza una base con cobertura media y acabado satinado, lo cual creará un efecto natural. Si quieres ponerte un poco de blush, aplícalo con brocha y de preferencia que sea un producto en crema.

5. Sella: Para hacer que la técnica dure más, séllalo con polvo traslúcido y no con maquillaje en polvo, pues entre más capas gruesas de producto agregues, el efecto buscado se perderá.

Productos para disminuir las maracas del acné

Lo más recomendable es que te acerques con un especialista, es decir, un dermatólogo para que atienda y vea todas las necesidades de tu piel, pues no todos tienen el mismo tipo de acné. Sin embargo, te podemos sugerir algunos productos naturales para que tu piel luzca con brillo, sin que parezca grasa y la textura luzca más suave como un jabón limpiador anti sebo y sueros no comedogénicos.