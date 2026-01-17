Tutorial para hacer un maquillaje de noche que se vea muy natural: cero cargado y precioso

El maquillaje de noche también puede ser sutil, elegante y lleno de luz. Este tutorial está pensado para quienes buscan un look natural, nada cargado y favorecedor, que realce la belleza del rostro de forma suave y armoniosa, sin perder ese toque especial que distingue a un maquillaje nocturno.

Especialistas en cosméticos del portal Maybelline compartieron el paso a paso para lograr un rostro increíble pero sutil, sofisticado y hermoso, ideal para cualquier ocasión.

Sigue este paso a paso y tendrás el mejor maquillaje de noche

Prepara la piel: limpia tu rostro, aplica hidratante y un primer ligero para un acabado uniforme.

limpia tu rostro, aplica hidratante y un primer ligero para un acabado uniforme. Base ligera o BB cream: usa poca cantidad y difumina bien para que la piel se vea fresca y natural.

usa poca cantidad y difumina bien para que la piel se vea fresca y natural. Corrector solo donde haga falta: aplica en ojeras o pequeñas imperfecciones, sin sobrecargar.

aplica en ojeras o pequeñas imperfecciones, sin sobrecargar. Sella suavemente: usa un poco de polvo solo en la zona T para mantener el brillo bajo control.

usa un poco de polvo solo en la zona T para mantener el brillo bajo control. Ojos en tonos neutros: aplica sombras beige, café claro o durazno y difumina bien.

|Pinterest

Delineado discreto: usa lápiz café o negro muy difuminado para definir sin marcar demasiado.

usa lápiz café o negro muy difuminado para definir sin marcar demasiado. Pestañas naturales: riza las pestañas y aplica una capa ligera de máscara.

riza las pestañas y aplica una capa ligera de máscara. Rubor suave: elige tonos rosados o durazno para un efecto saludable.

elige tonos rosados o durazno para un efecto saludable. Iluminador sutil: aplica solo en puntos altos del rostro para un brillo natural.

aplica solo en puntos altos del rostro para un brillo natural. Labios hidratados: usa bálsamo con brillo o labial nude para completar el look.

¿Cómo cuidar tu rostro después del maquillaje?

Desde el portal Bom Beauty indicaron que cuidar tu rostro después del maquillaje es clave para mantener la piel sana, luminosa y sin imperfecciones. Estos son los pasos más importantes:

