Cómo maquillar los brazos para que se vean más delgados cuando usas vestidos

Hay veces en las que usar nuestra ropa favorita no es tan sencillo como suena, especialmente si tenemos ciertas zonas del cuerpo que no nos encantan y preferimos disimular. Es el caso de los brazos, que casi siempre tratamos de "esconder" al ponernos vestidos o playeras sin mangas, sin pensar que existe una solución inmediata usando solamente productos de belleza para maquillar estas partes muy sutilmente.

Cómo estilizar los brazos con maquillaje: el paso a paso para lograrlo

En redes sociales se hizo virual un truco de belleza que muy pocas personas conocían, pero que es súper funcional para estilizar los brazos. Se trata de ponerle maquillaje a la piel para afinarlos visualmente en cuestión de minutos, ayudándonos a sentirnos más seguras y vernos espectaculares en todo momento.

El secreto está en crear sombras en ciertas partes del brazo, lo que a su vez dará esa apariencia de delgadez que tantas personas suelen buscar. Lo mejor de todo es que no necesitas productos especializados ni muy costosos, pues los que usas en tus rutinas de makeup diarias sirven a la perfección.

Pasos para maquillar los brazos y que adelgacen al instante



Primero ponte el vestido de tu preferencia, para así evitar mancharlo.

Limpia perfectamente tu piel para que los productos se adhieran mejor.

Con una barra de contorno compatible con tu tono de piel, traza un par de líneas diagonales en el diámetro del brazo.

Ayudándote con una brocha o esponja ligeramente humedecida, difumina todo perfectamente y quita cualquier mancha.

Sella con un poco de polvo traslúcido blanco o polvo compacto de tu tono de piel.

Para prolongar la duración, aplica fijador de maquillaje.

El truco infalible para que tus brazos se vean bonitos todo el día

Si eres fan de los vestidos y blusas sin tirantes, pero sientes que le falta algo a tu look, puedes recurrir a los brillos especiales para la piel. Esto le dará un toque de glow increíble a toda la zona de hombros y brazos, solo que sin saturar tu maquillaje ni viéndote saturada.

Este es el mejor truco para maquillar tus brazos y hacer que se vean estilizados al instante|Freepik

Sin importar qué truco para adelgazar los brazos elijas, solo pon atención al momento de maquillar para no manchar la ropa ni hacer trazos que terminen causando un efecto poco favorecedor. También recuerda que no debes "esconder" ninguna parte de tu cuerpo si no quieres, solo puedes disimularlas si crees que es necesario para sentirte mejor contigo misma.