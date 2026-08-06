Unas cejas bien definidas pueden transformar por completo el rostro, pero no es necesario acudir a tratamientos profesionales para conseguir ese efecto. Con un simple cepillo para cejas (goupillón), un lápiz o sombra y un gel fijador, puedes darles una apariencia más poblada, ordenada y natural en cuestión de minutos.

La técnica del cepillo que ayuda a definir las cejas sin que se vean exageradas

El secreto de unas cejas con acabado profesional no está en aplicar grandes cantidades de maquillaje, sino en trabajar la forma del vello y rellenar únicamente donde hace falta. Siguiendo estos pasos recomendados por Maybelline lograrás un resultado limpio, equilibrado y favorecedor para cualquier tipo de ceja.



Cepilla las cejas hacia arriba. Comienza peinando todo el vello con un cepillo o goupillón en dirección ascendente. Este paso permite identificar la forma natural de la ceja, localizar los espacios con menos densidad y preparar el vello para aplicar el maquillaje con mayor precisión.

Además, levantar los pelitos crea un efecto visual de mayor volumen y ayuda a conseguir unas cejas con apariencia más moderna y definida. Delinea la parte inferior. Con un lápiz de punta fina o un pincel diagonal con sombra para cejas, traza una línea delgada siguiendo la parte inferior del arco. No es necesario presionar demasiado; la idea es marcar sutilmente el límite para conservar un acabado natural.

Este contorno servirá como guía para rellenar después sin perder la forma de la ceja. Rellena los espacios con trazos finos. En las zonas donde falte vello, dibuja pequeñas líneas que imiten el crecimiento natural de los pelitos. Mantén el inicio de la ceja más suave y concentra un poco más de intensidad desde el arco hacia la cola para lograr un efecto degradado.

Evita colorear toda la ceja como si fuera un bloque uniforme, ya que esto puede endurecer la expresión del rostro.

Cómo maquillar las cejas con cepillo para que se vean esculpidas y redefinidas: paso a paso|Pexels Difumina con el cepillo. Vuelve a pasar el goupillón sobre toda la ceja para distribuir el producto de manera uniforme. De acuerdo con Maybelline, este paso suaviza las líneas marcadas, elimina el exceso de maquillaje y acomoda nuevamente el vello en su dirección natural. El difuminado es clave para conseguir unas cejas definidas sin que parezcan demasiado maquilladas. Perfila con corrector. Aplica una pequeña cantidad de corrector claro con un pincel plano por debajo y, si es necesario, también por encima de la ceja. Difumina cuidadosamente para limpiar los bordes y hacer que la forma resalte aún más.

Este truco aporta un acabado más pulido y ayuda a que las cejas luzcan perfectamente esculpidas Fija el resultado con gel transparente. Como último paso, aplica un gel fijador transparente peinando nuevamente los pelitos hacia arriba y siguiendo su dirección natural. Esto permitirá que las cejas mantengan su forma durante varias horas sin perder definición.

Si buscas un efecto de mayor volumen, presiona ligeramente el vello hacia arriba antes de que el gel se seque por completo.

Cómo maquillar las cejas con cepillo para que se vean esculpidas y redefinidas: paso a paso|Pexels

Consejos para lograr un acabado natural en tus cejas

Elige un lápiz o sombra uno o dos tonos más claros que el color de tus cejas si son muy oscuras, o del mismo tono si son claras. De acuerdo con un artículo de L’Oreal, es mejor trabajar siempre con poca cantidad de producto y añadir más solo si es necesario. Recuerda que es más fácil intensificar el maquillaje poco a poco que corregir un exceso. Un cepillo limpio también es indispensable para difuminar correctamente y conseguir un resultado más realista.