Qué es la manicura japonesa y por qué se volvió tendencia en salones de belleza

La manicura japonesa es un tratamiento de origen oriental que busca nutrir, fortalecer y devolver el brillo natural a la uña sin necesidad de esmaltes, acrílicos ni geles. Su creciente popularidad en salones de belleza se debe a que responde a una tendencia global hacia una belleza más natural, enfocada en la salud de la uña antes que en la decoración.

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En 2026, cada vez más personas buscan alternativas menos invasivas para el cuidado de manos y uñas, especialmente después del uso prolongado de esmaltes semipermanentes, uñas postizas o técnicas de extensión. En ese contexto, la manicura japonesa se posiciona como una de las opciones más solicitadas por su acabado limpio, brillante y extremadamente natural.

Manicura japonesa: ¿En qué consiste y cómo se realiza este tratamiento natural en las uñas?

A diferencia de una manicura tradicional, esta técnica no se centra en aplicar color, sino en restaurar la estructura natural de la uña mediante ingredientes ricos en minerales y vitaminas.

Generalmente, el proceso incluye:



Limpieza y preparación de la uña: se da forma, se trabaja la cutícula y se pule suavemente la superficie.

se da forma, se trabaja la cutícula y se pule suavemente la superficie. Aplicación de pasta nutritiva: contiene ingredientes como cera de abeja, sílice, queratina, calcio o extractos botánicos que ayudan a fortalecer la uña.

contiene ingredientes como cera de abeja, sílice, queratina, calcio o extractos botánicos que ayudan a fortalecer la uña. Pulido con polvo mineral: se sella el tratamiento y se consigue el característico brillo natural.

se sella el tratamiento y se consigue el característico brillo natural. Finalización sin esmalte: la uña queda con un efecto saludable, luminoso y completamente natural.

La especialista en nail care Mazz Hanna, reconocida por su trabajo con tratamientos de bienestar para uñas y manos, ha señalado en medios especializados que la tendencia actual se centra en reparar la uña y mejorar su calidad, no solo en decorarla.

Beneficios de la manicura japonesa y por qué es tendencia en 2026

Uno de los principales motivos de su auge es que esta técnica ayuda a recuperar uñas debilitadas por el uso continuo de productos químicos o limados intensos. Además, su efecto puede durar varias semanas, dejando la superficie más uniforme y con brillo natural.

Entre sus beneficios más destacados se encuentran:



Ayuda a fortalecer uñas frágiles o quebradizas.

Mejora el aspecto natural de la lámina ungueal.

Aporta brillo sin necesidad de esmalte.

Favorece la hidratación y la flexibilidad de la uña.

Es ideal para quienes buscan una rutina clean beauty.

La dermatóloga Dr. Dana Stern, especialista en salud ungueal y autora de investigaciones sobre el cuidado de las uñas, ha explicado en publicaciones médicas y editoriales de belleza que la salud de la uña comienza con tratamientos que respeten su estructura natural y eviten la sobreexposición a químicos.

Además, plataformas especializadas como Nailpro y revistas de belleza como Vogue Beauty han destacado el crecimiento de esta técnica en salones premium durante el último año. El motivo es claro: en una época donde la belleza apuesta por lo natural y consciente, la manicura japonesa representa exactamente eso.