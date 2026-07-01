Cómo maquillar las líneas de marioneta

El maquillaje es una gran herramienta con la que puedes ocultar aquellas imperfecciones que no te hacen sentir segura. Es por esto que te traemos una técnica que ayuda a maquillar las líneas de marioneta.

Para poder disimular ese efecto de boca caída, lo que tienes que hacer es crear un efecto óptico de volumen y elevación mediante el uso estratégico de luces y sombras. El exceso de producto o el acabado incorrecto pueden asentarse en los pliegues y acentuarlos, por lo que la técnica debe ser ligera y precisa.

¿Cómo maquillar correctamente las líneas de marioneta?

Preparación e hidratación profunda

Limpia e hidrata: Aplica un sérum o crema con ácido hialurónico para rellenar temporalmente las líneas finas desde el interior.

Usa una prebase (primer): Extiende una pequeña cantidad de prebase rellenadora o hidratante en la zona de la boca. Esto suaviza la textura de la piel y evita que el maquillaje se cuartee.

Base de maquillaje ligera

Evita texturas pesadas: Es importante que optes por una base líquida o fluida con acabado luminoso. Evita las bases mater o polvo compacto.

Aplicación suave: A la hora de aplicar el producto tienes que difuminar uniformemente por todo el rostro. Cuando llegues a las líneas de marioneta procura pasar ligeramente para no saturar la zona.

El truco del corrector iluminador

Elige el tono correcto: Consigue un corrector líquido que sea uno o dos tonos más claro que tu color de piel natural o tu base. Debe ser de una fórmula ligera y de cobertura media.

Traza las líneas de luz: Utiliza un pincel fino y preciso para dibujar una línea delgada sobre el fondo del pliegue de la arruga (desde la comisura del labio hacia la barbilla).

Efecto lifting en las comisuras: Trazar dos pequeñas líneas diagonales hacia arriba justo desde las comisuras de los labios ayuda a levantar visualmente la expresión de la boca.

Difumina a toques: Con la yema del dedo anular o bien una esponja pequeña húmeda, vas a dar golpecitos suaves para que el corrector se funda con la base. Un dato importante es que no debes arrastrar el producto ya que se busca que la luz permanezca en la hendidura para que se neutralice la sombra de la arruga.

Sellado estratégico

Polvo translúcido: Utiliza un polvo suelto, translúcido y de textura muy fina.

Fijación mínima: Aplica una cantidad mínima con una brocha pequeña y suave exclusivamente para fijar el corrector. Evita el exceso de polvo, ya que resecará la zona y hará visibles los pliegues a lo largo del día.