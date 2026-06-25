Así debes maquillar las piernas sin manchar la ropa

Algunas mujeres optan por maquillar las piernas para ocultar algunas imperfecciones que no las hacen sentir segura sobre todo en esta temporada donde mostramos más la piel.

Si quieres maquillar la piel sin dejar manchas en tu ropa pues lo importante es preparar la piel previamente. Por supuesto debes optar por los productos de secado rápido que no se transfieran y contengan un sellado resistente.

¿Cómo maquillar las piernas sin dejar rastros?

Preparación de la piel (El paso clave)

Exfoliación: Elimina las células muertas un día antes con un Exfoliante Corporal. Esto evita que el producto se acumule en zonas secas o descascaradas.

Hidratación ligera: Es importante que aplique una crema hidratante que sea de rápida absorción y no grasosa. Procura que la piel se absorba por completo antes de proceder a colocar el maquillaje.

Elección del producto adecuado

Fórmulas específicas: Otro dato a tener en cuenta es que no debes usar bases de maquillaje faciales comunes, ya que tienden a transferirse con el roce. Se recomienda usar marcas especializadas para esta zona del cuerpo.

Formatos idóneos: Los expertos recomiendan que sea en formato crema ya que tienen una alta cobertura si lo que quieres es disimular venitas o cicatrices, mientras que el formato en spray (como las medias invisibles) da un acabado ligero, uniforme y seca mucho más rápido.

Aplicación y Difuminado

Distribución uniforme: Extiende el producto de abajo hacia arriba en capas muy finas. No olvides maquillar el empeine de los pies y los tobillos para que no se note un corte de color artificial.

Usa las herramientas correctas: Una opción es aplicarlo con las manos, pero puedes ayudarte de una esponja húmeda o brocha gruesa para lograr que se funda por completo con la piel.

Técnicas infalibles de sellado y secado

Tiempo de secado: Por otro lado, debes esperar de 10 a 15 minutos antes de colocarte la ropa. Un tips es pasar un disco de algodón limpio o un pañuelo de papel dando ligeros toques sobre la pierna; si sale limpio, está listo.

Polvos translúcidos: Con ayuda de una brocha grande, espolvorea Polvo Translúcido Suelto sobre toda la pierna. El polvo absorbe cualquier humedad sobrante y fija el pigmento de manera definitiva.

Spray fijador de maquillaje: El último paso es rociar fijador de maquillaje de larga duración a una distancia de 20 centímetros. Esto creará una película protectora a prueba de agua y roces.