3 ideas para decorar una mochila básica con temática de KPop Demon Hunters para el regreso a clases

El regreso a clases se aproxima y muchos niños comienzan a emocionarse por llevar nuevas mochilas, cuadernos y demás materiales a la escuela. Sin embargo, muchas veces sabemos que comprar algunos materiales, como las mochilas de famosos personajes animados, como los de la popular película Kpop Demon Hunters, es muy complicado. Pero no hay que preocuparse, pues una gran solución a este problema es decorar una mochila básica para convertirla en un verdadero tesoro para tu hija o hijo a la vez que cuidas tu bolsillo. Aquí te dejamos algunas ideas que, por separado o combinadas, logran grandes resultados.

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3 ideas para decorar la mochila de tu hijo o hija de Kpop Demon Hunters

Estas tres ideas, juntas o separadas, logran una estética única, que tus hijos quedarán encantados con el resultado mientras tú te ahorras varios pesos.

1. Llaveros de Huntr/x para darle un toque único

Una idea maravillosa es añadir uno o varios llaveros a la mochila. La mejor opción es colocarlos en los cierres, para que estos luzcan increíbles. Lo mejor es que el llavero puede ser de cualquier material e incluso los puedes comprar o comprar materiales junto a tus hijos.

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2. Parches termoadhesivos con símbolos de la película

Otro elemento que puedes conseguir fácilmente, por un excelente precio, y que convierte una mochila básica en una verdadera obra de arte, son los parches. La cinta de Kpop Demon Hunters es muy popular y ya encuentras parches de estos personajes fácilmente, pues aprovecha una tarde para comprar los favoritos de tus hijos y organizar la forma en la que se verán en su mochila.

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3. Botones o pines intercambiables

Otro objeto decorativo que no falla para tener una mochila increíble para este regreso a clases son los botones o pines. Además, puedes animar a tus hijos a intercambiarlos con sus compañeros de clases y así ayudarles a crear un nuevo círculo de amigos que compartan sus mismos gustos.