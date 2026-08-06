Caso César Gastélum llegó hasta la prensa extranjera: qué se dice sobre el influencer en otros países

El caso del asesinato del influencer César Gastélum ha dado la vuelta al mundo por la forma en la que fue atacado mientras grababa un video en vivo para sus redes sociales. La prensa internacional ha dado amplia cobertura al crimen desde distintas perspectivas, destacando tanto el ataque como el contexto de violencia que enfrenta México.

El diario estadounidense The New York Times destacó la ola de violencia que ha vivido el país, especialmente en Sinaloa, donde diversos creadores de contenido han sido víctimas de ataques en medio de la disputa entre grupos criminales. El medio recordó casos como los de Agustín Paul, El Pinky, Adal Peña y El Alucín, ocurridos en los últimos meses.

Muere César Gastélum: el influencer fue asesinado durante un atentado en plena calle

Por su parte, la BBC, del Reino Unido, retomó el perfil de César Gastélum y explicó quién era el creador de contenido de 25 años . El medio señaló que, a pesar de contar con una comunidad de más de 600 mil seguidores, muchas personas fuera de México desconocían su trayectoria.

La BBC también destacó el video en vivo que se convirtió en una de las principales evidencias de la investigación. En la grabación se observa que los dos hombres que viajaban en motocicleta habían pasado junto al grupo minutos antes, lo que generó preocupación entre los creadores de contenido. "La moto, la moto… me sentí bien mal. Esos chavos me dan miedo", se escucha decir en la transmisión.

Además, el medio británico recordó un caso similar ocurrido en Jalisco durante 2025. La influencer Valeria Márquez fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok desde su estética en Zapopan. Asimismo, señaló que un día antes del caso de César Gastélum se informó sobre la detención de uno de los presuntos implicados, quien habría ordenado ese ataque.

El diario español El País también abordó el caso y puso sobre la mesa la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México. De acuerdo con el medio, desde 2026 se investiga a 64 influencers señalados por presuntamente colaborar con grupos delictivos y facilitar operaciones de lavado de dinero.

No obstante, las autoridades mexicanas subrayaron que César Gastélum no formaba parte de esa investigación. Hasta el momento, no existe información oficial que lo vincule con la lista de influencers investigados por la UIF, mientras las indagatorias sobre su asesinato continúan.