Agua fría o agua caliente: ¿Cuál tiene más beneficios para bañarse?

Para un ser humano, bañarse es una de sus actividades cotidianas y hacerlo correctamente es fundamental para el aseo personal. Sin embargo, considerar la temperatura del agua es interesante y puede traer aún más beneficios para la salud. Por lo tanto, vale la pena conocer cuáles son las bondades del agua fría y el agua caliente.

Programa del 16 de octubre del 2022 | La ciencia loca de La Resolana.

De entrada, los expertos sugieren que uno de los beneficios de bañarse con agua fría es que disminuye la hinchazón y mejora la circulación. No por nada, la hidroterapia juega con la temperatura del agua y es utilizada como tratamiento desde hace siglos para aliviar los síntomas de ciertas afecciones en los huesos.

Te puede interesar: ¿Me tengo que bañar todos los días?: Esta es la respuesta.

¿Cuáles son los beneficios del agua fría?

De acuerdo con portales informativos especializados, los baños con agua fría provocan que el cabello y la piel luzcan relucientes. Especialmente porque el agua fría tensa las cutículas y poros. Así mismo, cierra los poros de la piel y el cuero cabelludo. No obstante, si te bañas con agua fría frecuentemente, podría quemar tu cabello y piel, incluso agravar problemas de caspa.

De cualquier forma, otro de los beneficios de los baños con agua fría es que mejora el sistema inmune, es decir, genera un incremento en el porcentaje de glóbulos blancos y una tasa metabólica alta. Esto se debe a que el cuerpo trata de calentarse y en el proceso, tiende a liberar glóbulos blancos y activa el sistema inmunológico. Pero eso no es todo, los baños con agua fría también fortalecen las arterias y reducen la presión arterial.

¿Cuáles son los beneficios del agua caliente?

Al respecto de los baños con agua caliente, hay quienes afirman que bañarse así es contraproducente. No obstante, si la temperatura del agua no pasa de los 38°C y el proceso no pasa de los 20 minutos, bañarse con agua caliente desprende muchos varios beneficios para la salud.

Por ejemplo, mejora la circulación porque la temperatura del agua dilata las venas y arterias. Además, como relaja los músculos, los tendones y otros tejidos; así mismo, dilata los vasos sanguíneos del cerebro, los baños con agua caliente alivian los dolores de músculo y de cabeza. De igual forma, ayudan a conciliar el sueño y pueden ser un buen aliado para el resfriado, ya que se descongestiona la nariz.

De este modo, sería muy difícil y hasta imposible determinar cuál de las dos opciones tiene más beneficios para la salud del ser humano. Tanto el agua fría como el agua caliente tienen sus puntos en contra, al igual que, tienen varios puntos a favor.

Te puede interesar: ¿Cómo quitarle el sarro a la taza del baño?