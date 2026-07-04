Así puede pintar las paredes para que se vea más grandes

Las paredes han tomado mucho protagonismo a la hora de decorar los ambientes por lo que los expertos dan recurrentemente consejos. En este caso han develado un truco con pintura para lograr que se vean más grandes.

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Si quieres que una habitación se vea mucho más amplia puedes hacerlo con pintura. El secreto reside en engañar al ojo utilizando las técnicas de contraste, la luz y las líneas visuales.

¿Cómo debes pintar las paredes?

Para lograr las estrategias debes tener en cuenta lo siguiente:

Elección de Colores

Tonos claros: El blanco, beige, gris claro y colores pastel reflejan la luz natural y alejan visualmente las paredes.

Acabados satinados: Reflejan más la luz que los acabados mate, amplificando la sensación de espacio.

Monocromía: Pintar las paredes, las molduras y las puertas del mismo color elimina los cortes visuales y ensancha el cuarto.

Trucos según la Forma del Cuarto

Para elevar el techo: El truco aquí consiste en pintar el techo de un color más claro del que llevan las paredes o bien colocar un blanco puro.

Para ensanchar un pasillo estrecho: Para este caso lo que debes hacer es pintar las paredes laterales de un color claro, pero la pared del fondo debe ir con un tono más oscuro para crear la sensación de cercanía.

Tus paredes lucirán de la mejor manera.|Canva

Para dar profundidad: Pinta una sola pared de acento (la del fondo) de un color oscuro y frío (como azul marino o verde oliva) y el resto claras.

Líneas horizontales: En este caso debes pintar las franjas horizontales anchas en una de las paredes para percibir un espacio más ancho.

Consejos Extra de Iluminación

Pintar los marcos de las ventanas de blanco brillante maximiza la entrada de luz exterior.

Si el piso es oscuro, usa alfombras claras para cortar el peso visual y abrir el espacio.