Cómo pintarte el cabello de morado como Rumi de las Guerreras K-pop para Halloween

Falta muy poco para Halloween por lo que muchas personas ya comienzan a definir sus disfraces y uno de los que no puede faltar es el de Rumi de las Guerreras K-pop que caracteriza a este personaje es el pelo morado por lo que te vamos a enseñar cómo pintarlo correctamente.

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Las principales opciones que aparecen son los sprays de color temporal, las ceras de color fantasía o extensiones con canecalon. Afortunadamente no hace falta tintes permanentes.

¿Cómo teñir el cabello morado como Rumi?

Métodos recomendados para el color morado

Es importante que tengas en cuenta el tipo de cabello que posees y la intensidad del morado que buscas para elegir las siguientes opciones:

Spray de color temporal (Aerosol fantasía): esta es sin dudas la alternativa más rápida. Lo que tienes que hacer aplicar un spray con color directamente sobre tu cabello. Una de las marcas más recomendadas es Flower Secret ya que tiene gran cobertura y se quita por completo con el lavado.

Cera para el cabello de color (Hair Wax): aquí tenemos otra opción en la que se recomienda para quienes buscan moldear y fijar el cabello. Este producto aporta un tono lavanda o violeta intenso.Se aplica con las manos sobre los mechones de forma uniforme.

Extensiones de Canecalón (La opción más viral): por último, tenemos este método en donde muchas personas optan por no pintar todo el cabello, sino que buscan tejer un paquete de canecalón morado en cada coleta. Al final, solo se cubren las raíces expuestas del cabello natural con pintura fantasía o spray.

¿Cómo recrear el peinado de Rumi?

El peinado icónico de Rumi es una trenza de dragón en cadena. Sigue estos pasos para armarlo y pintarlo: