Lili Hernández reveló que sí volvieron a invitarla a Exatlón México, pero ella no quiso entrar por esta razón

A lo largo de 10 temporadas, las filas del Exatlón México han visto desfilar a decenas de atletas del más alto nivel. Y aunque hay varios que participan en varias ediciones y se vuelven íconos del programa, también hay otros personajes que deciden retirarse de los circuitos para enfocarse en otras metas, justo como le pasó a Lili Hernández, quien ya confirmó que sí le propusieron regresar, pero ella tomó la decisión de decir que no.

Sobre sus motivaciones para rechazar la oferta de volver a la producción, enfrentarse con fuertes rivales y además recibir un pago a cambio, la joven deportista confesó que es porque quiere dedicarse al 100% en su faceta como mamá. Así lo compartió en el podcast de Diego Balleza, que también formó parte del reality.

"Sí me volvieron a invitar para ir a Exatlón, pero ni por todo el dinero, nada. Si lo vemos como un proyecto (la maternidad), es el mejor que ha estado en mi vida. Estoy dedicada 100% a ella, en darle la mejor comunicación como mamá", dijo Liliana, señalando que incluso estaría dispuesta a renunciar a la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos y ganar una medalla, pues tiene claro que su prioridad es la familia que está construyendo con Andrés Fierro, también ganador de Exatlón México.

Liliana Hernández no piensa regresar a Exatlón México para cuidar de su hija|ESPECIAL

Quién es Lili Hernández de Exatlón México y en qué temporada estuvo

Liliana Hernández es una atleta mexicana especializada en el salto triple. Originaria de Chihuahua, desde muy joven se apasionó por el deporte y así encontró su vocación.

En 2022 llegó por primera vez a Exatlón México, como parte del equipo azul. Su desempeño en toda la competencia fue excepcional y rápidamente demostró sus habilidades, superando cada circuito y quedando siempre entre los mejores de cada jornada. Fue así como logró convertirse en la ganadora de la sexta temporada de Exatlón México en la rama femenil, superando a Valeria Payen, del equipo rojo.

Esta no es la primera vez que un antiguo participante menciona que no tiene planes de volver a la competencia. Apenas hace un par de meses, Antonieta Gaxiola y Daniel Corral de la primera temporada, admitieron que ya no está en sus planes retomar este proyecto y se han enfocado en otras actividades.