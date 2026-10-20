Maquilladores coinciden: “Si a los 60 te pintas la línea de agua verde esmeralda, realzarás los matices cálidos del iris marrón, aportando luz”

Los maquilladores profesionales coinciden en un nuevo truco de colorimetría: pintar la línea de agua en un tono verde esmeralda realza los matices cálidos del iris marrón y aporta una luz instantánea a todo el rostro.

Esta propuesta se alinea con las tendencias de maquillaje maduro que buscan frescura y sofisticación sin recargar la piel. Aquí te explicamos la ciencia detrás de este color y cómo aplicarlo correctamente.

Noticias Veracruz del 20 de octubre 2026

El poder del verde esmeralda en los ojos cafés

La razón por la que este truco funciona de manera tan espectacular se basa en la rueda cromática y la teoría del color que aplican los expertos.

Destaca los destellos miel y dorados

Los ojos marrones o cafés no son de un color plano; están llenos de subtonos ocultos como el avellana, el ámbar y el dorado. El verde esmeralda actúa como un contraste cromático sutil que obliga a estos matices cálidos a resaltar de inmediato, haciendo que los ojos se vean más claros y expresivos.



Contrarresta el tono amarillento de la esclerótica

Con la edad, la parte blanca del ojo puede perder su brillo natural y lucir ligeramente opaca o cansada. El contraste con un verde joya profundo y saturado hace que el blanco del ojo se perciba visualmente más limpio y brillante.

Maquillaje esmeralda en la línea de agua

Abre la mirada con elegancia

A diferencia de los delineadores blancos o beige, el esmeralda aporta profundidad sin la agresividad del negro, logrando un equilibrio perfecto de quiet luxury.

Cómo aplicar este truco sin que los párpados luzcan pesados

El primer paso es elegir la formula adecuada, para mujeres de 50 a 60 años, la textura del delineador es clave. Evita los lápices secos que requieran jalar el párpado. Opta por un eyeliner en gel de larga duración que se deslice con suavidad.

El protagonista absoluto debe ser el destello verde. Mantén el resto del ojo limpio aplicando una sombra mate en tono beige, nude o café muy claro sobre el párpado móvil.

Maquillaje verde esmeralda para ojos marrones y piel madura

Si quieres llevar el look a un evento de noche, puedes hacer un difuminado muy sutil. Los maquilladores sugieren aplicar tres técnicas secillas: trazar la línea esmeralda, usar una brocha pequeña para difuminar ligeramente el color y camuflar las ojeras con corrector fluido.

