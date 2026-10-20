Ideas DIY: 3 propuestas divertidas para crear sombreros de Los Saja Boys con cartulina para niños

Todo lo que podamos crear con nuestras manos tendrá un valor especial. A través de las ideas DIY (Hazlo tú mismo) podemos conseguirlo ya que es una práctica sumamente versátil y que se adapta a cualquier edad.

¡Mucha fuerza! Ana Claudia Talancón rompe el silencio y habla de la batalla que enfrenta junto a su papá

Este tipo de manualidades ha logrado ubicarse entre las opciones de entretenimiento más elegidas en la actualidad y es por eso que cada vez más personas crean objetos decorativos con sus propias manos.

Ideas DIY de Los Saja Boys

Los proyectos son muy variados y están inspirados en diferentes temáticas que pueden originarse en series, películas, videojuegos y obras de literatura. Al respecto, hoy ponemos de relieve ideas DIY de Los Saja Boys, personajes que han saltado a la fama mundial y han despertado el fanatismo en millones de espectadores.

Los Saja Boys son los carismáticos personajes de la película “Las Guerreras K-Pop”, conocidos por ser los demonios contra quienes luchan las protagonistas de la trama. Es por eso que diseñar sombreros inspirados en ellos es una forma excelente de estimular la imaginación, trabajar la psicomotricidad fina y disfrutar de un momento inolvidable en familia.

¿Cómo hacer los sombreros de Los Saja Boys?

Conociendo algunos datos de Los Saja Boys y que muchos niños y adolescentes simpatizan por ellos, hay 3 ideas DIY sencillas, dinámicas y súper coloridas para fabricar los sombreros de los integrantes de esta banda ficticia de K-Pop:

El Sombrero Dinámico estilo Visera Pop-Up

Este sombrero es fresco, ligero y perfecto para los niños más activos. Su diseño plano en la frente permite destacar la cara o el símbolo característico del personaje elegido.

Materiales



Cartulina de color base (azul, amarillo o verde, según el personaje)

Tiras de cartulina de otros colores para los detalles

Tijeras escolares y pegamento en barra

Elástico plano o una tira extra de cartulina para el ajuste

Paso a paso



Pared frontal: Corta un semicírculo grande o la silueta de la cabeza/crestas del personaje sobre la cartulina base. Los detalles: Con cartulina de otros colores, recorta los ojos grandes, la sonrisa gigante y los elementos característicos del Saja Boy elegido y pégalos en el frente. El ajuste: Mide el contorno de la cabeza del niño usando una tira larga de cartulina (o un pedazo de elástico). Pega las puntas de la tira formando una corona y une el diseño frontal a la parte delantera de la banda. ¡Ya tienen una visera lista para la acción!

Sombrero Cónico Mágico con Orejitas y Crestas

Inspirado en los sombreros clásicos de fiesta, esta versión cobra vida agregando relieve e íconos tridimensionales de los personajes.

Materiales



Pliego de cartulina gruesa (color a elección)

Cartulinas de colores contrastantes

Limpiapipas o pompones pequeños (opcional)

Cinta adhesiva y abrochadora/engrapadora

Paso a paso



El cono base: Dibuja un abanico (un medio círculo amplio) sobre la cartulina base, recórtalo y enrolla las puntas hasta formar un cono. Asegúralo con cinta o abrochadora por dentro. Rasgos 3D: Dibuja en cartulina gruesa las orejas, antenas o crestas del personaje. Deja una pestañita en la base de cada pieza para poder doblarla y pegarla en los laterales del cono. Detalles finales: Pega en la punta un pompón o un limpiapipas retorcido para darle ese toque festivo y divertido tan característico de los Saja Boys. Agrega dos tiras de lana a los lados para atarlo suavemente bajo la barbilla.

Corona Expresiva de los Saja Boys con Flecos y Texturas

Una propuesta ideal para jugar con las expresiones faciales y las texturas. Las coronas permiten que los niños participen pegando múltiples capas de papel.

Materiales



Cartulina flexible (color brillante)

Papel crepé o seda en tiras

Rotuladores gruesos, purpurina o pegatinas

Regla y tijeras de formas (opcional)

Paso a paso

