Así puedes preparar tu casa para tener un ambiente acogedor

Si quieres que tu casa luzca cálida y acogedora, es importante que puedas realizar algunos cambios que ayudarán a que puedas lograr el objetivo. De esta manera podrás desconectarte al llegar al hogar.

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No necesitas realizar grandes cambios al respecto, sino que tienes que tener en cuenta algunos detalles increíbles que van a cambiar mucho la manera en la que percibes tu hogar.

¿Cómo preparar tu casa para lograr un ambiente acogedor?

Humidificador y difusor de aromas

Este es un pequeño accesorio que no ocupa mucho espacio, pero su presencia es fuerte. El humidificador refresca visualmente el ambiente y aporta una sensación de bienestar muy agradable, sobre todo si lo acompañas de fragancias limpias, florales o cítricas.

El humidificador es refrescante.|Canva

Espejo luminoso

El espejo es un recurso que no falla. Si lo colocas frente a una ventana o en un punto estratégico, ayuda a multiplicar la luz natural y hace que la estancia parezca más grande y despejada.

Cortinas vaporosas para dejar pasar la luz

Las cortinas son un elemento importante porque transforma todo el ambiente. En esta oportunidad se deja de lado las telas gruesas para darle paso a las cortinas vaporosas en blanco, beige o crudo que favorecen la entrada de luz. Además, hará que tus lugares se vean más ligeros, más limpios y más en sintonía con la temporada.

Alfombra de pelo corto

Una alfombra de pelo corto o textura ligera aporta calidez y una imagen fresca en estas épocas de calor. También ayuda a delimitar zonas, vestir el suelo y mantener el confort, pero con un resultado mucho más liviano y fácil de integrar.

La alfombra es un importante elemento.|Canva

Fundas de cojines en tonos claros

Por último, es importante el cambio de textiles. Deja de lado las fundas oscuras o tejidos invernales por los de tonos claros, suaves o empolvados que aporta mucha más luz y da una sensación instantánea de casa más fresca. Beige, blanco roto o azul celeste son apuestas que funcionan muy bien y combinan con casi cualquier estilo decorativo.