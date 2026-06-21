Los 10 esmaltes de uñas para pies que serán la moda para el verano 2026

El verano 2026 es una gran temporada del año para embellecer tus pies con esmaltes de uñas, alternativas que te ayudarán a lucir un aspecto rejuvenecido y juvenil. Existen muchos tonos a escoger, pero solamente algunos de ellos son capaces de esos efectos.

Es así que te vamos a detallar los 10 colores que debes usar, los cuales van a ser la moda; seguramente algunos de ellos vas a querer usarlos en tu siguiente pedicura.

¿Qué esmalte de uñas es mejor para los pies?

Para el verano 2026, ya se conocen los esmaltes de uñas que van a ser toda una moda para usar en los pies, 10 alternativas que van de lo clásico a lo más moderno, que se encargarán de darte una pedicura fresca y juvenil:

Verde nacarado: Singular, ideal para quienes desean algo más sutil pero con estilo para las vacaciones. Naranjas: Una gran alternativa, la cual se encargará de resaltar tu bronceado bajo los rayos del sol. Rojo: Un rojo que nunca falla en las pedicuras veraniegas, y que se fusiona con la vibra. Rosa eléctrico: Un tono audaz, ideal para quienes no temen destacar, además de darte un look moderno. Irisado mermaid: Con purpurina holográfica, similar a la de las sirenas, la cual te hará brillar en el mar. Blanco nacarado: Para algo más glamoroso y elegante, puedes optar por el blanco nacarado para atrapar los rayos del sol. Rosa frambuesa: Un tipo de rojo que es chic y que hará ver unos pies sensuales. Lava: Un rojo con destellos en naranja, el cual se adapta mejor en pieles morenas o con subtonos cálidos. Milky White: Un blanco translúcido, con el que lograrás un look sutil y chic, que favorece a los pies bronceados. Beige: Si quieres la opción segura, que combine con todos tus looks de verano.

¿Cuánto dura el esmalte tradicional en los pies?

Si quieres usar los tonos de esmaltes de uñas que van a estar de moda en el verano 2026, considera las opciones de barniz que puedes aplicar en tus pies. Si quieres usar los tradicionales, considera que su duración no será mayor a 10 días.

Por otro lado, si buscas algo más duradero, puedes optar por el gel semipermanente, ya que puedes hacer sus mantenimientos cada 2 semanas, logrando que permanezca por más tiempo, en especial en las vacaciones.