Los 10 esmaltes de uñas para pies que serán la moda para el verano 2026
Conoce los 10 tonos de esmaltes de uñas que van a dominar los pies en el verano 2026, tonalidades únicas que te ayudarán a lucir unos pies espectaculares
El verano 2026 es una gran temporada del año para embellecer tus pies con esmaltes de uñas, alternativas que te ayudarán a lucir un aspecto rejuvenecido y juvenil. Existen muchos tonos a escoger, pero solamente algunos de ellos son capaces de esos efectos.
Es así que te vamos a detallar los 10 colores que debes usar, los cuales van a ser la moda; seguramente algunos de ellos vas a querer usarlos en tu siguiente pedicura.
¿Qué esmalte de uñas es mejor para los pies?
Para el verano 2026, ya se conocen los esmaltes de uñas que van a ser toda una moda para usar en los pies, 10 alternativas que van de lo clásico a lo más moderno, que se encargarán de darte una pedicura fresca y juvenil:
- Verde nacarado: Singular, ideal para quienes desean algo más sutil pero con estilo para las vacaciones.
- Naranjas: Una gran alternativa, la cual se encargará de resaltar tu bronceado bajo los rayos del sol.
- Rojo: Un rojo que nunca falla en las pedicuras veraniegas, y que se fusiona con la vibra.
- Rosa eléctrico: Un tono audaz, ideal para quienes no temen destacar, además de darte un look moderno.
- Irisado mermaid: Con purpurina holográfica, similar a la de las sirenas, la cual te hará brillar en el mar.
- Blanco nacarado: Para algo más glamoroso y elegante, puedes optar por el blanco nacarado para atrapar los rayos del sol.
- Rosa frambuesa: Un tipo de rojo que es chic y que hará ver unos pies sensuales.
- Lava: Un rojo con destellos en naranja, el cual se adapta mejor en pieles morenas o con subtonos cálidos.
- Milky White: Un blanco translúcido, con el que lograrás un look sutil y chic, que favorece a los pies bronceados.
- Beige: Si quieres la opción segura, que combine con todos tus looks de verano.
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¿Cuánto dura el esmalte tradicional en los pies?
Si quieres usar los tonos de esmaltes de uñas que van a estar de moda en el verano 2026, considera las opciones de barniz que puedes aplicar en tus pies. Si quieres usar los tradicionales, considera que su duración no será mayor a 10 días.
Por otro lado, si buscas algo más duradero, puedes optar por el gel semipermanente, ya que puedes hacer sus mantenimientos cada 2 semanas, logrando que permanezca por más tiempo, en especial en las vacaciones.
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