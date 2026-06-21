Hora límite para salvar a tu cocinero favorito de Masterchef 24/7 hoy 21 de junio del 2026

La tensión aumenta en las últimas horas de la quinta semana de MasterChef 24/7, donde 8 participantes se encuentran en la cuerda floja de abandonar la cocina más famosa de México por lo que ahora dependen por completo del apoyo del público. Las votaciones para elegir a un favorito ya están abiertas y se encuentran más reñidas que nunca por lo que cualquier cambio en las preferencias del televidente podría modificar el rumbo de la competencia y definir quiénes logran mantenerse con vida dentro del reality culinario.

Estos días de competencia han estado marcados por retos de alta exigencia, momentos de presión, ausencias inesperadas y decisiones que han dividido las opiniones de los seguidores del programa.Como resultado de todo lo anterior, los participantes con Delantales Negros permanecen en la zona de la incertidumbre y ahora necesitan sumar la mayor cantidad de votos para fortalcesr su permanencia de una semana más y sobre todo subir al balcón de la salvación.

¿Quiénes son los participantes por los que puedo votar para que se salve del Domingo de Eliminación?

Tras una Batalla por Equipos, un Jueves de Delantales Negros y una salvación por el público varios participantes lograron aseguraron subir al balcón de la salvación dejando al final a 8 participantes ha presentarse este domingo 21 de junio frente a los Chefs y convencerlos de estar dentro de MasterChef 24/7 con su sazón, asímismo, hay un lugar para que un participante suba con sus demás compañeros y por el cual puyedes votas . Si a{un no sabes por cuál participante darle tus votos aquí te dejamos la lista de quienes se encuntran con Delantal Negro.



Lancer

Daniela

Julio

Carmen

Michelle

Pablo

Antrax

Claudia

¿Cómo y dónde puedo votar por mi cocinero favorito para que no salga de MasterChef 24/7?

El público tiene toda la tarde de hoy para definir sus votos, sin embargo, la hora límite no esta especificada ya que esta puede hacerce durante la transmición del programa de hoy, por lo que te recomendamos ver el prorama en vivo y no perderte de la oportunidad de participar.

Si aún tienes dudas sobre cómo votar recuerda que puedes hacerlo através de la página oficial de MasterChef 24/7 o dando click aquí. Recuerda que tienes derecho a 10 VOTOS GRATIS y puedes repartirlos a una sola persona o repartirlos entre varios, pero que en total sumen 10 puntos. Si aún tienes ganas de seguir apoyando a tu favorito debes de saber que una vez que concluyas el proceso puuedes tener 10 VOTOS EXTRAS al final de la encuesta que llenaste al principio.