¿Cómo preparar un tónico casero con hojas de guayaba para frenar la caída del cabello?

De acuerdo con expertos, las hojas de guayaba contienen propiedades como polifeoles, flavonoides y carotenoides, los cuales actúan como potentes antioxidantes que combaten el estrés oxidativo del folículo piloso. Realizar un tónico con estas propiedades estimula el crecimiento del cabello y previene su caída.

Este tónico se destaca por ser una solución ligera y libre de aceites, lo que permite su uso diario sin alterar la producción natural de sebo ni apelmazar el cabello.

Receta del tónico casero con hojas de guayaba para frenar la caída del cabello

Algunas de las herramientas que necesitaremos para este tónico son:}



Hojas de guayaba, un puñado de 15 a 20 hojas frescas o secas. Agua purificada, un litro completo como vehículo de extracción. Olla con tapa, esencial para evitar la evaporación de los aceites esenciales durante la cocción. Colador de malla fina, para retirar los residuos botánicos. Botella con atomizador, que facilita la aplicación directa y uniforme en el cuero cabelludo.

Para el proceso de reparación se necesita poner a calentar el litro de agua purificada en la olla. Cuando rompa el hervor, añade las 15 o 20 hojas de guayaba previamente lavadas si son frescas.

Baja el fuego a nivel medio-bajo, coloca la tapa y deja hervir de manera constante durante 20 minutos. La tapa es obligatoria para atrapar los compuestos benéficos.

Las hojas de guayaba pueden ayudar a frenar la caída del cabello|Pexels: Olga Shenderova

Después, apaga el fuego y deja reposar la olla tapada hasta que la infusión se enfríe por completo a temperatura ambiente. Notarás que el agua adquiere un tono marrón oscuro o rojizo intenso.

Pasa el líquiso a través del colador de malla fina y viértelo dentro de la botella con atomizador. Posteriormente, aplica en el cabello limpio y húmedo en secciones y directamente sobre el cuero cabelludo, asegurándote de saturar las zonas críticas donde notes mayor pérdida de densidad.

Así puedes frenar la caída del cabello con este tónico de guayaba|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Al final, puedes utilizar las yemas de tus dedos para realizar un masaje circular firme y suave por toda la cabeza durante 5 minutos. Esto activa los receptores capilares y facilita la absorción profunda de las vitaminas y antioxidantes.