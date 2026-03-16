Cómo proteger tu cabello de la resequedad en temporada de calor

Durante la temporada de calor, la resequedad es un factor que no solo amenaza la salud de la piel, sino también la del cabello. Por lo que hoy te presentamos algunos de los mejores consejos para protegerlo y evitar el maltrato durante los días de playa o las fiestas de alberca.

Un cabello saludable lucirá bello sin importar el tipo de corte o peinado, y para mantenerlo así primero debes concer tu cuero cabelludo y sus necesidades. Por ejemplo, el pelo graso puede lavarse diario, pero el seco es mejor dejarlo descansar, entre otros tips de expertos.

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Así puedes proteger tu cabello de la resequedad en temporada de calor

Para proteger el cabello de la resequedad durante la temporada de primavera-verano necesitas ajustar tu rutina de la siguiente manera:

Cabello graso

El primer paso es que cuando lo laves uses agua templada, evitar el uso de agua muy caliente. Así podrás disminuir el exceso de sebo sin estimular más producción de grasa.

El cabello graso puede lavarse con agua tibia para eliminar el exceso de sebo|Pexels: www.kaboompics.com

También puedes aplicar protectores térmicos ligeros y algunos solares que no sobrecarguen tu cabellera. Así mismo, aplicar aceites de argán o de jojoba de puntas a medios evitará que satures la raíz y la resequedad.

Cabello seco

En estos casos hay que prestar atención especial a la hidratación y aplicar una mascarilla nutritiva al menos dos veces por semana para retener la humedad.

El cabello seco requiere de hidratación intensiva para evitar la resequedad|Pexels: rehman yousaf

De igual forma, se recomienda aplicar aceites densos, como de coco o de aguacate. Si los pones después del lavado sellarás la cutícula. Y finalmente, puedes reducir la frecuencia de lavado para no eliminar todo el sebo natural.

Cabello neutro

Las cabelleras neutras pueden usar un protector de calor para evitar la resequedad|Pexels: Hairlust Official

Para mantener la barrera protectora de tu cabello y prevenir la resequedad puedes alternar el uso de tu champú habitual con uno de pH neutro. Antes de cualquier exposición al sol puedes emplear un protector térmico para prevenir la aspereza.

Las barreras físicas, como el uso de sombrillas o de sombreros, es útil para prevenir que los rayos solares afecten la queratina.