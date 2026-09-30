Así debes proteger tus datos y tu dinero cuando te roban el celular
En la actualidad que te roben el teléfono celular se puede convertir en un problema más que severo. Por eso estas son las recomendaciones para cuidar tus datos.
Lamentablemente enfrentarse a un robo de celular es una situación más común de lo que muchos quisieran. Aunque suele suceder algún accidente o descuido, algunos otros viven la delincuencia en carne propia. Por ello, este conjunto de protocolos te ayudará a solucionar los problemas de la mejor manera posible. Toma nota y recomienda estos detalles que pueden ayudarle a alguien.
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¿Qué debes hacer cuando te roban el celular?
Aunque en esos momentos es difícil enfocarse en solucionar todo de la mejor manera, trata de encontrar calma y busca bloquear el dispositivo lo antes que puedas, impide el uso del servicio telefónico (líneas o aplicaciones de mensajería) y finalmente asegura servicios vinculados a tu celular. Se recalca que no es para nada sencillo hacer esto de inmediato y en ocasiones los robos dejan huellas inmediatas, pero así es como puedes ayudarte a solucionar esos problemas.
@soymaulozano Replying to @Inda ¿Qué hacer si te roban tu Android? 🤔 Asegúrate de acceder a tu cuenta en algún otro dispositivo para que no tengas problema en caso de emergencia. Sencillos pero útiles pasos que cale la pena conocer. Si te gustó este video, no olvides compartir!! #android #androidtips #samsung #samsunggalaxy ♬ Hip Hop Background02 - Cassiopeia
¿Qué debes hacer para cuidar los datos de tu celular?
- Primeramente debes acceder a un dispositivo tecnológico (teléfono, computadora o tablet) para tratar de bloquear tu celular robado. En la actualidad tanto Google como Apple tienen perfectamente establecido ese protocolo para casos así. Y cuando puedas, avisa a familiares, amigos y conocidos que no atiendan a peticiones o mensajes sospechosos que lleguen en tu nombre.
- En una segunda etapa deberías cambiar contraseñas y bloquear el acceso a la red de tu teléfono. Mientras más rápido lo hagas, le das menor tiempo de involucrarse en tus cuentas a las personas que hicieron el mal. Así impides que pidan códigos para cambios en las propias cuentas de correo, aplicaciones como WhatsApp o redes sociales.
- Ante dicha situación, debes estar en constante monitoreo de tus cuentas, tal como las de banco, pues estas anunciarán si el bloqueo y el cambio de contraseñas fue oportunamente efectivo.
- Mientras que un último paso sería denunciar ante las autoridades el robo de tu celular. Se sabe que en ocasiones esto se vuelve un proceso tedioso, pero te cuida de futuras acciones fraudulentas con tus cuentas o información personal.