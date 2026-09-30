Así debes proteger tus datos y tu dinero cuando te roban el celular

Lamentablemente enfrentarse a un robo de celular es una situación más común de lo que muchos quisieran. Aunque suele suceder algún accidente o descuido, algunos otros viven la delincuencia en carne propia. Por ello, este conjunto de protocolos te ayudará a solucionar los problemas de la mejor manera posible. Toma nota y recomienda estos detalles que pueden ayudarle a alguien.

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¿Qué debes hacer cuando te roban el celular?

Aunque en esos momentos es difícil enfocarse en solucionar todo de la mejor manera, trata de encontrar calma y busca bloquear el dispositivo lo antes que puedas, impide el uso del servicio telefónico (líneas o aplicaciones de mensajería) y finalmente asegura servicios vinculados a tu celular. Se recalca que no es para nada sencillo hacer esto de inmediato y en ocasiones los robos dejan huellas inmediatas, pero así es como puedes ayudarte a solucionar esos problemas.

¿Qué debes hacer para cuidar los datos de tu celular?

Primeramente debes acceder a un dispositivo tecnológico (teléfono, computadora o tablet) para tratar de bloquear tu celular robado. En la actualidad tanto Google como Apple tienen perfectamente establecido ese protocolo para casos así. Y cuando puedas, avisa a familiares, amigos y conocidos

En una segunda etapa deberías cambiar contraseñas y bloquear el acceso a la red de tu teléfono. Mientras más rápido lo hagas, le das menor tiempo de involucrarse en tus cuentas a las personas que hicieron el mal. Así impides que pidan códigos para cambios en las propias cuentas de correo, aplicaciones como WhatsApp o redes sociales.

Ante dicha situación, debes estar en constante monitoreo de tus cuentas, tal como las de banco, pues estas anunciarán si el bloqueo y el cambio de contraseñas fue oportunamente efectivo.