Cómo hacer salsa bechamel en 5 pasos y que te quede sin grumos: el secreto

La salsa bechamel sin grumos tiene un secreto muy sencillo: controlar la temperatura de la leche y mantener la mezcla en movimiento con unas varillas. Aunque puede parecer una preparación complicada, el truco está en no incorporar la leche de golpe cuando el roux está demasiado caliente y trabajar la harina y la mantequilla hasta formar una mezcla uniforme. Pero hay otros detalles que pueden marcar la diferencia, y estos cinco pasos te ayudarán a conseguir una salsa suave y cremosa .

Para preparar una bechamel clásica necesitas pocos ingredientes: mantequilla, harina, leche, sal y un toque de nuez moscada. Directo al Paladar explica que una proporción de 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de harina y 600 mililitros de leche permite conseguir una salsa equilibrada, mientras que la cantidad de leche y el tiempo de cocción pueden modificarse según se busque una bechamel más ligera o espesa. Sigue el paso a paso:

Paso a paso para hacer salsa bechamel: receta completa

1. Calienta la leche

Antes de comenzar con la harina, calienta la leche en un cazo sin necesidad de llevarla a una ebullición intensa. Utilizarla caliente ayuda a evitar cambios bruscos de temperatura al incorporarla al roux. Puedes aromatizarla previamente con un poco de nuez moscada o incluso con una hoja de laurel y retirarla antes de continuar.

2. Prepara el roux

En una cazuela amplia, derrite la mantequilla a fuego medio y añade la misma cantidad de harina. Remueve con unas varillas durante uno o dos minutos, hasta que ambos ingredientes formen una pasta homogénea. Este paso también permite cocinar la harina y evitar que la salsa conserve un sabor crudo.

3. Incorpora la leche poco a poco

Aquí está uno de los momentos más importantes. Añade la leche caliente en pequeñas cantidades mientras remueves constantemente con las varillas. Espera a que la mezcla se integre antes de agregar más líquido y continúa haciendo movimientos circulares o en forma de ocho. Esta técnica ayuda a mantener la preparación uniforme.

4. Cocina hasta conseguir la textura

Cuando hayas incorporado toda la leche, continúa removiendo a fuego medio mientras la salsa comienza a espesar. Agrega sal y un poco de nuez moscada al gusto. No tengas prisa por retirarla del fuego: unos minutos de cocción permiten que alcance la consistencia deseada.

5. Ajusta la bechamel antes de servir

La textura dependerá del plato que vayas a preparar. Para cubrir verduras, lasaña o canelones conviene dejarla más ligera; para croquetas necesitarás una preparación mucho más espesa. Guta Mamá también propone una elaboración en cinco pasos y destaca la importancia de remover con varillas mientras la salsa espesa, hasta alcanzar la consistencia buscada.

Si pese a todo aparecen pequeños grumos, todavía puedes salvar la preparación. Pasar la salsa por una batidora y devolverla después al fuego puede ayudar a recuperar una textura más uniforme.