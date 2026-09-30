Haz tus propias flores de cempasúchil para adornar en Día de Muertos

El Día de Muertos se aproxima peligrosamente y los que son participantes de estas fechas a través de la colocación de las ofrendas, adornos o asistentes a las fiestas tradicionales… disfrutan absolutamente de todo. Por ello, si quieres hacer tus propias flores de cempasúchil, he aquí una guía que te explica detalladamente cómo hacerlas. Toma nota y disfruta de estas festividades.

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¿Por qué hacer flores de cempasúchil en este Día de Muertos?

Aunque puedes comprar tus flores naturales, los adornos podrían funcionar como un extra que coloques (dependiendo del tamaño que prefieras) en tu sala, en la entrada o como complemento en tu ofrenda. Por eso, el naranja del cempasúchil debe impregnar en cada espacio dentro de tu hogar.

Probablemente no seas fanático o te sientas torpe en cuanto a la habilidad de las manualidades, por eso este artículo tiene la misión de guiarte paso a paso. Además, puedes complementar con videos que encuentres en sitios como YouTube o TikTok, dependiendo el formato que prefieras: corto o largo.

¿Qué materiales necesitas para hacer tus flores de cempasúchil?

Lápiz

Regla

Cinta floral verde

Pegamento blanco o silicón

Alambre floral o limpiapipas

Tijeras

Papel crepé verde

Papel crepé naranja

Papel crepé amarillo (opcional)

¿Cómo hacer tus propias flores de cempasúchil?

1.- Lo primero que debes hacer es cortar el papel crepé naranja en tiras de 8 a 10 centímetros de largo por 40 o 50 centímetros de largo. Allí dependerá del tamaño que busques con tus flores de cempasúchil.

2.- Aquí colocarás las tiras una encima de la otra, doblando en forma de acordeón, logrando pliegues de 2 centímetros… aproximadamente. Mientras más parejos sean los dobleces, mejor quedarán tus pétalos.

3.- Ya que se formó el acordeón de papel, debes cortar ambos extremos en forma redondeada o puntiaguda. Este paso es clave, pues es el que le dará forma a los pétalos.

4.- Posteriormente debes doblar el acordeón por la mitad y colocar un trozo de alambre floral/limpiapipas alrededor del centro. Cuida que se sujete bien, pero no tan fuerte porque puedes romper el papel.

5.- Aquí es donde la magia sucede, pues al abrir cada papel y llevarlo al centro, lograrás una flor redonda y abundante. Sé cuidadoso, pues el crepé puede romperse fácilmente.

6.- El paso final es realizar de manera estética un acomodo de los pétalos hacia diferentes direcciones, generando un aspecto voluminoso e irregular característico de la flor de cempasúchil.