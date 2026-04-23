3 tonos de uñas que harán que tus manos luzcan hermosas

La manicura tiene la ventaja de hacer que las manos se vean más arregladas y con una buena elección hasta lucen más jóvenes. Es por esto que siempre es bueno tener en cuenta los tonos que utilizamos.

Para que tus manos se vean hermosas, estilizadas y con un aspecto impecable, los expertos coinciden en tres tonos fundamentales que nunca fallan por su capacidad para suavizar la piel y aportar elegancia natural.

¿Cuáles son los tonos de uñas para lucir manos hermosas?

Los tonos que mejores funcionan para lucir las manos hermosas son:

Milky White (Blanco Lechoso): A diferencia del blanco puro, este tono tiene una ligera transparencia que aporta una elegancia natural. Es el favorito para quienes buscan un efecto de limpieza absoluta, ya que suaviza la textura de la piel y hace que las manos se vean mucho más cuidadas sin esfuerzo.

Rosa Nude o Rosa Palo: Es el equivalente al maquillaje "no-makeup" para las manos. Los tonos claros y neutros como el rosa pastel tienen el efecto visual de alargar los dedos y suavizar imperfecciones, haciendo que las manos luzcan más jóvenes y estilizadas.

Rojo Clásico: Una elección atemporal que nunca pasa de moda. Transmite confianza y sofisticación, añadiendo un toque de glamour instantáneo a cualquier look. Para un efecto rejuvenecedor, se recomiendan los rojos con base cálida (anaranjados) sobre los que tienen base azulada.

Consejos según tu tipo de piel

Por otro lado, debes tener en cuenta el tono de tu piel para que puedas lucir tus manos de la mejor manera. Para maximizar la belleza de tus manos, puedes ajustar la elección según tu tono de piel:

Pieles claras: Se benefician de nudes rosados o malva suave que no apagan el color natural.

Pieles morenas: Los tonos tierra, café o chocolate resaltan la calidez natural de la piel y aportan un toque muy sofisticado.

Pieles maduras: El rosa suave y el nude cálido (con subtonos durazno) son ideales para revitalizar y disimular venas marcadas