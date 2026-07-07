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Cómo maquillar los labios delgados para que luzcan más grandes si tienes entre 50 y 60 años

Así puedes maquillar tus labios para que se vean hidratados, grades y naturales de manera rápida y sencilla.

Cómo maquillar los labios

Escrito por: André Gutiérrez

Uno de los rasgos más llamativos del rostro sin duda son los labios, pues estos son un punto focal, de expresión y comunicación, donde a través de los años, su forma, color, movimiento e incluso textura influyen de manera directa en la percepción del atractivo de las personas e incluso hay mujeres que se enfocan en lucir los suyos.

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Ante ello, te compartiremos una breve lista de tips para que puedas maquillar tus labios de manera sencilla a estos para que luzcan más grandes y naturales si tienes entre 50 y 60 años, para que los luzcas como pocas veces lo has hecho, pues de acuerdo con la maquillista profesional Charlotte Tilbury, “la belleza es poder y el maquillaje es algo que realza eso, siendo el secreto de las mujeres”.

¿Cómo maquillarme para que mis labios se vean más gruesos?

Para maquillar labios delgados y hacerlos ver más grandes es ideal que uses delineadores así como sobredelinear ligeramente en zonas estratégicas, por lo que desde casa podrás conseguir grandes resultados de manera sencilla.

Cómo maquillar los labios para que luzcan más gruesos y naturales

  • Preparar e hidratar: Exfolia suavemente y aplica un bálsamo que ayude a alisar la textura, así como rellenar las pequeñas grietas que puedan haber.
  • Elige el tono adecuado: Los tonos claros así como los nude, rosas o corales ayudan a reflejar de mejor manera la luz, además de aportar amplitud y volumen, por lo que es ideal evitar los labiales oscuros.
  • Sobredelineado: Usa un lápiz de delineador en un tono que ayude a tu piel y dibuja una línea por fuera del borde natural de tu labio, dándole mayor atención en el “arco de cupido” y en la parte central del labio inferior. Evita salir en las comisuras para que mantenfas un aspecto realista.
  • Degradado: Rellena las esquinas de los labios con el mismo delineador y difumina hacia adentro dejando el centro de los labio más claro.
  • Aplica labial: Usa tu labial favorito en el centro de los labios y difumuna ligeramente con los dedos o un pincel para que se una con el delineado.
  • Ilumina con gloss: El brillo ayudará a que tenga mayor volúmen, por lo que el aplicar un lip gloss es ideal para la parte inferior.
@marinaktunes

Tutorial para pasar de labios finos a jugosos 💋

♬ mosi mosi? - 楽音

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