Cómo maquillar los labios delgados para que luzcan más grandes si tienes entre 50 y 60 años
Así puedes maquillar tus labios para que se vean hidratados, grades y naturales de manera rápida y sencilla.
Uno de los rasgos más llamativos del rostro sin duda son los labios, pues estos son un punto focal, de expresión y comunicación, donde a través de los años, su forma, color, movimiento e incluso textura influyen de manera directa en la percepción del atractivo de las personas e incluso hay mujeres que se enfocan en lucir los suyos.
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Ante ello, te compartiremos una breve lista de tips para que puedas maquillar tus labios de manera sencilla a estos para que luzcan más grandes y naturales si tienes entre 50 y 60 años, para que los luzcas como pocas veces lo has hecho, pues de acuerdo con la maquillista profesional Charlotte Tilbury, “la belleza es poder y el maquillaje es algo que realza eso, siendo el secreto de las mujeres”.
¿Cómo maquillarme para que mis labios se vean más gruesos?
Para maquillar labios delgados y hacerlos ver más grandes es ideal que uses delineadores así como sobredelinear ligeramente en zonas estratégicas, por lo que desde casa podrás conseguir grandes resultados de manera sencilla.
- Preparar e hidratar: Exfolia suavemente y aplica un bálsamo que ayude a alisar la textura, así como rellenar las pequeñas grietas que puedan haber.
- Elige el tono adecuado: Los tonos claros así como los nude, rosas o corales ayudan a reflejar de mejor manera la luz, además de aportar amplitud y volumen, por lo que es ideal evitar los labiales oscuros.
- Sobredelineado: Usa un lápiz de delineador en un tono que ayude a tu piel y dibuja una línea por fuera del borde natural de tu labio, dándole mayor atención en el “arco de cupido” y en la parte central del labio inferior. Evita salir en las comisuras para que mantenfas un aspecto realista.
- Degradado: Rellena las esquinas de los labios con el mismo delineador y difumina hacia adentro dejando el centro de los labio más claro.
- Aplica labial: Usa tu labial favorito en el centro de los labios y difumuna ligeramente con los dedos o un pincel para que se una con el delineado.
- Ilumina con gloss: El brillo ayudará a que tenga mayor volúmen, por lo que el aplicar un lip gloss es ideal para la parte inferior.
@marinaktunes
Tutorial para pasar de labios finos a jugosos 💋♬ mosi mosi? - 楽音