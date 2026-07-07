7 dibujos y hojas para colorear gratis de Rumi y Jinu, el ship más famoso de KPop Demon Hunters

Sin duda, una razón por la que Las Guerreras KPop es una película tan exitosa es lo entrañable y divertido de sus personajes, además de la manera en que se relacionan entre ellos. Entre las dinámicas más amadas por los fans está la de Rumi y Jinu, quienes continuamente están viajando entre la enemistad y el aparente romance. Si tienes una hija, prima o sobrina obsesionada con ese 'ship', le van a encantar los siguientes dibujos para colorear de KPop Demon Hunters.

Las hojas para colorear que a continuación te mostraremos son gratis para descargar e imprimir. Puedes tenerlas de manera individual o incluso encuadernarlas para tener tu propio libro y regalar.

7 dibujos para colorear de KPop Demon Hunters, dedicados al ship de Rumi y Jinu

1. Con un marco de corazones

La primera opción de nuestro listado muestra una imagen emblemática de la película, donde aparecen Rumi y Jinu mirándose fijamente; esta imagen es una de las más representativas del ship. En el diseño, se le añadió un marco con corazones que también se pueden colorear.

2. Hoja para colorear de Rumi y Jinu como pareja

En Las Guerreras KPop, Rumi y Jinu no llegan a concretar un romance, pero eso no detiene a las fans. En esta ilustración, por ejemplo, podemos verlos como una pareja con un enorme ramo de flores.

3. Rostros detallados

Aquí la ilustración no es precisamente romántica, sino neutral. Sin embargo, tenemos a los dos personajes protagonistas de este ship, y el énfasis de la imagen está en sus rostros.

4. Con Derpy como mascota

Como sabes, Derpy tiene un rol muy importante en la relación entre Rumi y Jinu, como un indispensable mensajero. En esta ilustración, el personaje no es un tigre sino un gatito que la integrante de Huntrix y el cantante de Saja Boys comparten como mascota.

5. Escena divertida

Esta imagen captura el espíritu divertido de la película, por eso es una gran opción entre los dibujos para colorear de KPop Demon Hunters. Muestra a Rumi y Jinu en su dinámica más típica.

6. Imagen para colorear de Rumi y Jinu tomados de la mano

Aquí, una vez más tenemos Rumi y Jinu como una pareja; este es un tema recurrente entre las ilustraciones de fans de Las Guerreras KPop. En el dibujo los vemos de cuerpo completo y tomados de la mano.

7. En versión demonio, uno de los dibujos para colorear más cool de KPop Demon Hunters

Finalizamos el listado con una imagen que muestra a nuestros personajes dentro de su faceta más oscura: Jinu aparece totalmente en su versión de demonio, mientras Rumi muestra las marcas que la delatan como mitad demonio.