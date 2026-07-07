AL MOMENTO: Abren votaciones en MasterChef 24/7 para que elijas qué Cocinero va a la parte final del Reto por el Pin del Chef HOY lunes 06 de julio

Este lunes 06 de julio estamos viviendo una de las noches más intensas en todo MasterChef 24/7, pues hoy se estará llevando a cabo el reto por el Pin del Chef, uno de los beneficios más buscados por los Cocineros dentro de este programa, pues les ayudaría a pasar de manera más tranquila los siguientes días.

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En MasterChef 24/7 las cosas siempre están cambiando y a decir verdad, ninguno de nuestros participantes tiene asegurada su estadía dentro del reality show de cocina más intenso de todo México, por lo que cada ventaja es de suma importancia y por ello, este día se acaban de abrir votaciones para que elijas a tu favorito o favorita.

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Abren votaciones en MasterChef 24/7

Esta noche se acaban de abrir votaciones para que elijas qué Cocinero o Cocinera quieres que vaya directamente al Reto final de la noche, donde podrá tener la oportunidad de hacerse del Pin del Chef de esta semana, por lo que no debes de dudar en elegir a tu participante favorito.

Las votaciones dentro del universo de MasterChef 24/7 tienen un gran valor, por lo que será el público quien decida quién será que logre llegar de manera automática hasta una de las instancias finales de la noche en uno de los Retos más importantes hasta ahora.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

Votar en MasterChef 24/7 es muy fácil y rápido, por lo que te explicaremos la manera en que puedes hacer valer tu desición:

