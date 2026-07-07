Diego reaparece en redes sociales tras su salida de MasterChef 24/7; ¿qué sigue para el cocinero?

Luego de una intensa gala de eliminación y tras una participación más que destacada en MasterChef 24/7, Diego se convirtió en el octavo eliminado del reality show y aunque su sueño de ganar la competencia se vio truncado, dejó una marca memorable. ¿Qué le depara al cocinero? Pues el mismo ex participante se valió de su cuenta de TikTok para compartir sus próximos planes.

Por medio de un breve video, Smi-Lee admitió que se siente un poco triste por haber abandonado la cocina más poderosa de México, pero también muy feliz, emocionado y sorprendido por conocer al público que lo estuvo apoyando a lo largo de estas semanas. Además, Diego compartió que debido al formato del reality show, no dimensionó su popularidad afuera de MasterChef 24/7.

Aunque reconoció que se siente afligido por haber decepcionado a sus fans, también se dijo agradecido por haber vivido la importante experiencia culinaria y afirmó que fue una etapa increíble en su vida.

Aunque ya no formará parte del competencia, Diego le aseguró a sus seguidores que continuará compartiendo recetas y de hecho, les pidió sugerencias para determinar cuál será la primera en subir a sus redes sociales.

Cabe recordar que Diego no solamente fue portador del codiciado Pin del Chef en una ocasión durante la primera mitad del reality show, sino que además recibió la servilleta del exigente Chef Adrián Herrera en una degustación, gesto bastante inusual en la cocina más poderosa de México.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos al nuevo portador del Pin del Chef, quien tendrá que tomar difíciles decisiones a lo largo de toda esta semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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