Influencer ecuatoriana desata la furia de aficionados tras celebrar la eliminación de México del Mundial 2026: “¡Que aprendan a perder!”

La eliminación de la Selección Mexicana frente a Inglaterra en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó un sabor amargo entre la afición, pero también dio pie a una de las polémicas más comentadas del torneo. La protagonista fue Ale Jaramillo, actriz, conductora e influencer ecuatoriana, quien celebró el triunfo inglés y terminó siendo blanco de miles de críticas por parte de la afición mexicana.

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La polémica surgió después del partido disputara este domingo 5 de julio en el estadio Ciudad de México, cuando Inglaterra derrotó 3-2 a México. A través de su cuenta de Instagram, Jaramillo publicó un video celebrando el resultado y escribió: “Yo necesitaba una sola cosa hoy”, además de dedicar mensajes de apoyo a los jugadores Harry Kane y Jude Bellingham.

|Captura de pantalla Intagram: ale_jaramillo

¿Por qué la Influencer ecuatoriana hizo eneojar a la afición mexicana?

Tras estos mensajes, comenzó a generarse una ola de reacciones, mientras unos internautas defendieron su derecho de celebrar el pase de Inglaterra a los octavos de final, miles de aficionados mexicanos calificaron sus mensajes como una burla hacia la eliminación de la escuadra azteca.

Lejos de ofrecer una disculpa, Ale Jaramillo respondió a las críticas y aseguró que sus publicaciones se dieron en el contexto de la rivalidad deportiva que ha existido entre México y Ecuador durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ .

“Todo lo que sube tiene que caer, por eso vale la pena ser siempre humilde, se gane o se pierda”, asimismo, la generadora de contenido explicó que no busca ofender a México, sino responder al ambiente que se generó durante el duelo de su selección con la mexicana. Sin embargo, una de sus frases fue la que terminó por destapar una nueva ola de comentarios.

“Que aprendan a perder”, expresó en sus redes y estás palabras bastaron para que seguidores dividieran sus opiniones, unos mostraron su apoyo a lo dicho, mientras que otros consideraron que al ser figura pública debió mostrar respeto.

|Captura de pantalla Instagram: ale_jaramillo

¿Quién es Ale Jaramillo?

Alejandra Jaramillo es una actriz, influencer y presentadora de televisión, además, ha destacado como una generadora de contenido originaria de Ecuador. Actualmente cuenta con una amplia comunidad de seguidores a quienes les muestra su vida personal, trabajo y entretenimiento.

Esta no es la primera vez que Jaramillo protagonizó una controversia relacionada con el futbol mexicano, pues días antes del partido entre México contra Ecuador hizo comentarios sobre el cantante Peso Pluma, así como el desempeño del equipo dirigido por Javier Aguirre.