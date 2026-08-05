Así de fácil y sencillo puedes quitar el lag de tu celular

Poder decir adiós al lag de tu celular es muy fácil si sigues algunos pasos para poder eliminar aquellos elementos que hacen que tu dispositivo funcione más lento. La acumulación de aplicaciones no utilizadas, archivos temporales, caché y archivos pesados.

Los pasos consisten en la limpieza de la memoria, la gestión del almacenamiento y actualización del sistema. Esto es ideal para convertir el teléfono lento en uno más ágil y eficiente.

¿Cómo borrar el lag del celular?

Lo primero que debes hacer es revisar la lista de aplicaciones instaladas y constatar cuáles son las que no ocupas. Debes eliminar todas aquellas que ya no resultan útiles ayuda a liberar espacio y permite que el sistema funcione mejor.

Otro de los aspectos es la memoria caché desde la configuración de cada aplicación, o usando herramientas de limpieza integradas en el sistema, suele ser un proceso rápido y efectivo. Ten en cuenta que los archivos temporales llenan el almacenamiento sin que lo notes.

El siguiente paso es actualizar el sistema operativo ya que esto mejora el rendimiento y corrección de errores que pueden influir directamente en la velocidad del teléfono. Ignorar estas actualizaciones puede hacer que el dispositivo funcione de manera menos eficiente con el paso del tiempo.

En cuanto a las fotos y videos, se recomienda realizar copias de seguridad de fotos y videos en servicios de almacenamiento en la nube, como Google Fotos o iCloud, o transferirlos a una computadora personal. Una vez realizado este respaldo, se deben eliminar los archivos originales de la galería del teléfono para liberar espacio de manera significativa.

Por otro lado, nos encontramos con WhatsApp y Telegram que acumulan archivos multimedia. Esta acumulación puede pasar desapercibida y afectar el rendimiento del teléfono. Lo que puedes hacer es borrar todos aquellos que ya no sean necesarios. Este procedimiento permite recuperar espacio y agilizar el funcionamiento del celular.

Por último, nos encontramos con los widgets y fondos de pantalla animados. Consumen memoria RAM y recursos de procesamiento gráfico, lo que puede perjudicar el rendimiento, especialmente en dispositivos de gama media o baja por lo que se recomienda poder eliminarlos.

Debes eliminar los widgets que no se consulten con frecuencia, como los de clima, calendarios o noticias, y reemplazar los fondos animados por imágenes estáticas, contribuye a aligerar la carga sobre la memoria del sistema.