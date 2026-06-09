Cómo quitar el frizz del cabello planchado

El frizz es uno de los principales problemas que se presentan en el cabello y suele suceder cuando se plancha la melena. Un consejo que no puedes dejar pasar es el de aplicar unas gotas de sérum o aceite capilar de medios a puntas para lograr sellar la cutícula.

Otro consejo que debes tener en cuenta es que si el frizz es por estática o pequeños cabellos rebeldes en la raíz, debes rociar un poco de spray fijador en un cepillo de dientes limpio o un cepillo pulidor y pásalo suavemente sobre la zona.

¿Cómo evitar el frizz en el cabello planchado?

Soluciones inmediatas (Cabello ya planchado)

Sérums con siliconas o aceites: En este caso debes frotar solo dos gotas de aceite de argán o coco en las manos. Luego vas a pasarlas suavemente por el pelo. Ten en cuenta que las siliconas como la dimethicone aíslan el cabello de la humedad exterior.

El truco del cepillo y la laca: Presta mucha atención a esto, no debes aplicar el fijador directo en tu cabeza. Rocíalo en un cepillo y peina los "pelitos parados" hacia abajo.

Aire frío: Pasa el secador con aire frío durante un minuto. Esto ayuda a enfriar la fibra capilar, cerrar la cutícula y bajar la estática.

Cabello con frizz: ¿Cómo ponerle fin a este problema?|Fuente: Canva

Tips a tener en cuenta:

El cabello debe estar 100% seco antes de tocar la plancha.

Debes desliza la plancha una o dos veces de forma lenta y uniforme por mechón.

Por otro lado, debes usar la temperatura a 150-180°C si es fino y un máximo de 200°C si es grueso.

Siempre debes aplicar un protector térmico antes de secar y planchar.

Por último, nunca debes usar aceites antes, ya que literalmente "cocinan" la hebra. Úsalos solo al final.



Rutina de mantenimiento

Lavado inteligente: debes utilizar los champús que no cuentan con sulfatos y deja actuar el acondicionador unos minutos. Haz el último enjuague con agua fría para sellar el brillo.

Secado sin fricción: Es muy común que froten el cabello, pero esto lo daña. Lo que debes hacer es presionar suavemente con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón vieja.

Herramientas de estilizado: Cambia tus cepillos de plástico o metal por peines de madera o cerdas naturales, los cuales no generan electricidad estática.

Protección al dormir: Por último, es importante que utilices una funda de almohada de seda o satén para mantener el planchado intacto por más tiempo.