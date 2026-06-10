Cómo quitar las pestañas postizas con agua

Las pestañas postizas son grandes aliadas a la hora de aumentar la mirada y complementar el maquillaje. Sin embargo, todo se puede complicar a la hora de retirarlas.

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Una manera correcta de poder sacarlas es utilizando agua. Este es un método seguro y efectivo de ablandar el pegamento mediante el uso de vapor de agua caliente o utilizando agua micelar. Ten en cuenta que el uso de agua fría o frotar directamente los ojos no disolverá el adhesivo y arrancará tus pestañas naturales.

¿Cómo quitar las pestañas postizas?

Método 1: Vapor de agua caliente (Ideal para aflojar el adhesivo)

Este primer paso consiste en utilizar el vapor para poder aflojar el pegamento. Los pasos son los siguientes:

Lo que debes hacer es hervir agua en una olla pequeña o bowl.

Luego tienes que colocar tu rostro sobre el recipiente elegido, pero hazlo a una distancia segura para no quemarte. Cubre tu cabeza con una toalla.

Debes dejar que el vapor actúe sobre tu rostro durante 10 a 15 minutos para humedecer y ablandar la tira de pegamento.

El último paso es despegar suavemente la pestaña postiza desde la esquina interna del ojo hacia afuera.

Método 2: Con agua micelar (Alternativa rápida)

Otra alternativa que funciona es la de utilizar el agua micelar para despegar. Los pasos son:

En este caso tienes que humedecer un disco desmaquillante por completo con agua micelar.

Después tienes que colocar el algodón sobre tu párpado cerrado durante 30 segundos sin frotar.

Cuando sientas que el pegamento cedió, vas a levantar la banda con cuidado desde el extremo interior.

Por último, si notas que tu pegamento sigue estando rígido, lo mejor es proteger tus ojos y aplicar unas gotas de aceite de oliva, de coco o de bebé con un bastoncillo directamente en la línea de las pestañas. Estos aceites van a disolver los pegamentos de maquillaje más rápido que el agua sola.