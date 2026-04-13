Cómo reemplazar las alacenas por esta opción más asthetic y funcional

Reemplazar las alacenas tradicionales por módulos verticales y estantes abiertos es la tendencia que está transformando las cocinas actuales. Esto permite lograr un espacio más estético, funcional y accesible sin necesidad de grandes reformas.

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Esta alternativa no solo optimiza el almacenamiento, sino que también aporta ligereza visual y una sensación de mayor amplitud en la cocina. En el diseño contemporáneo, este espacio del hogar dejó de ser cerrado para convertirse en un ambiente integrado y protagonista del hogar.

"Las soluciones abiertas y verticales responden a un estilo de vida más práctico, donde todo está al alcance y a la vista", explica la interiorista Sofía Aspe, reconocida por sus proyectos residenciales modernos en México. Esta es la alternativa de la que todos hablan.

¿Cómo reemplazar las alacenas de la cocina con módulos verticales y estantes abiertos?

Los módulos verticales y los estantes abiertos han ganado popularidad por su capacidad de combinar diseño y funcionalidad en un mismo espacio. A diferencia de las alacenas clásicas, estas opciones permiten personalizar la organización y mejorar la accesibilidad en la cocina.

Entre sus principales características se destacan:



Mayor aprovechamiento del espacio

Los módulos verticales utilizan toda la altura disponible, ideal para cocinas pequeñas.

Acceso rápido y visual

Los estantes abiertos permiten encontrar fácilmente utensilios y alimentos.

Diseño más liviano y moderno

Eliminan la sensación de “pared pesada” que generan las alacenas tradicionales.

Opciones personalizables

Pueden incluir puertas lisas, vidrio, iluminación interna o sistemas deslizables.

Integración con el entorno

Se adaptan mejor a cocinas abiertas hacia el living o comedor.

#cocinas #cocinasmodernas #ideas #decor #decoracion #hogar #casa ♬ original sound - lucia🫶🏽 @decorbymaggie Estanterías cocina. Hola, hola, os dejo como tengo estas pequeñas estanterías que tengo a la vista en mi cocina. Al estar a la vista cuido mucho lo que pongo en ellas y lo que más uso le doy en el día a día. También me habéis preguntado de donde son los estantes, pues me los pusieron juntamente cuando me montaron la cocina hace ya bastantes años, no se pueden quitar. Los accesorios Los podéis encontrar como siempre en mi escaparate amazon arriba en mi bio. Feliz tarde! #cocina

¿Cómo reemplazar las alacenas y lograr una cocina funcional?

Si estás pensando en renovar tu cocina con esta tendencia, hay algunos puntos clave a tener en cuenta para lograr un resultado equilibrado:



Evalúa qué necesitas almacenar

Define qué elementos irán en módulos cerrados y cuáles pueden quedar a la vista.

Combina abierto y cerrado

Los expertos recomiendan no eliminar por completo el almacenamiento cerrado para mantener el orden visual.

Apuesta por materiales resistentes y fáciles de limpiar

Madera tratada, metal o vidrio son opciones duraderas y estéticas.

Incorpora iluminación

Luces LED en estantes o módulos mejoran la visibilidad y aportan calidez.

Mantén una estética ordenada

Utiliza frascos, organizadores o vajilla uniforme para evitar el desorden visual.

La interiorista argentina Diana Cabeza señala que el equilibrio entre estética y funcionalidad es clave: no se trata solo de mostrar, sino de organizar inteligentemente. Con esta alternativa, las cocinas ganan en estilo, practicidad y personalidad, dejando atrás las alacenas tradicionales para dar paso a espacios más abiertos, modernos y adaptados a la vida cotidiana.