Cómo reemplazar las alacenas por esta opción más asthetic y funcional
Los módulos verticales y estantes abiertos se imponen como la alternativa moderna para reemplazar alacenas y lograr cocinas más amplias, prácticas y visualmente livianas.
Reemplazar las alacenas tradicionales por módulos verticales y estantes abiertos es la tendencia que está transformando las cocinas actuales. Esto permite lograr un espacio más estético, funcional y accesible sin necesidad de grandes reformas.
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Esta alternativa no solo optimiza el almacenamiento, sino que también aporta ligereza visual y una sensación de mayor amplitud en la cocina. En el diseño contemporáneo, este espacio del hogar dejó de ser cerrado para convertirse en un ambiente integrado y protagonista del hogar.
"Las soluciones abiertas y verticales responden a un estilo de vida más práctico, donde todo está al alcance y a la vista", explica la interiorista Sofía Aspe, reconocida por sus proyectos residenciales modernos en México. Esta es la alternativa de la que todos hablan.
¿Cómo reemplazar las alacenas de la cocina con módulos verticales y estantes abiertos?
Los módulos verticales y los estantes abiertos han ganado popularidad por su capacidad de combinar diseño y funcionalidad en un mismo espacio. A diferencia de las alacenas clásicas, estas opciones permiten personalizar la organización y mejorar la accesibilidad en la cocina.
Entre sus principales características se destacan:
- Mayor aprovechamiento del espacio
- Los módulos verticales utilizan toda la altura disponible, ideal para cocinas pequeñas.
- Acceso rápido y visual
- Los estantes abiertos permiten encontrar fácilmente utensilios y alimentos.
- Diseño más liviano y moderno
- Eliminan la sensación de “pared pesada” que generan las alacenas tradicionales.
- Opciones personalizables
- Pueden incluir puertas lisas, vidrio, iluminación interna o sistemas deslizables.
- Integración con el entorno
- Se adaptan mejor a cocinas abiertas hacia el living o comedor.
@decorbymaggie Estanterías cocina. Hola, hola, os dejo como tengo estas pequeñas estanterías que tengo a la vista en mi cocina. Al estar a la vista cuido mucho lo que pongo en ellas y lo que más uso le doy en el día a día. También me habéis preguntado de donde son los estantes, pues me los pusieron juntamente cuando me montaron la cocina hace ya bastantes años, no se pueden quitar. Los accesorios Los podéis encontrar como siempre en mi escaparate amazon arriba en mi bio. Feliz tarde! #cocina #cocinas #cocinasmodernas #ideas #decor #decoracion #hogar #casa ♬ original sound - lucia🫶🏽
¿Cómo reemplazar las alacenas y lograr una cocina funcional?
Si estás pensando en renovar tu cocina con esta tendencia, hay algunos puntos clave a tener en cuenta para lograr un resultado equilibrado:
- Evalúa qué necesitas almacenar
- Define qué elementos irán en módulos cerrados y cuáles pueden quedar a la vista.
- Combina abierto y cerrado
- Los expertos recomiendan no eliminar por completo el almacenamiento cerrado para mantener el orden visual.
- Apuesta por materiales resistentes y fáciles de limpiar
- Madera tratada, metal o vidrio son opciones duraderas y estéticas.
- Incorpora iluminación
- Luces LED en estantes o módulos mejoran la visibilidad y aportan calidez.
- Mantén una estética ordenada
- Utiliza frascos, organizadores o vajilla uniforme para evitar el desorden visual.
La interiorista argentina Diana Cabeza señala que el equilibrio entre estética y funcionalidad es clave: no se trata solo de mostrar, sino de organizar inteligentemente. Con esta alternativa, las cocinas ganan en estilo, practicidad y personalidad, dejando atrás las alacenas tradicionales para dar paso a espacios más abiertos, modernos y adaptados a la vida cotidiana.