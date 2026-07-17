La verdadera razón por la que Rey Grupero decidió entrar a Survivor México La Reliquia en Llamas 2026

Ya empezó la cuenta regresiva para el estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas 2026 y los Sobrevivientes están alistándose para esta hazaña. Y uno de los que está emocionado por vivir esta experiencia, es Rey Grupero, quien tiene muchas ganas de descubrir una nueva faceta de sí mismo y aprender cómo sobrevivir estando alejado de todas las comodidades a las que está acostumbrado en la "vida real".

Además, uno de sus propósitos es mostrarse ante los demás como una persona sincera y que lo conozcan como nunca antes, pues quiere demostrar su gran corazón. "La versión de mí que quiero descubrir en Survivor México La Reliquia en Llamas 2026 es la de un hombre sensible, porque a mí me encanta chillar, expresarme. Y quiero normalizar que los hombres lloramos", expresó el conductor de televisión de 42 años.

Por si fuera poco, Rey Grupero está dispuesto a enfrentar las adversidades que se le presenten en el camino para llegar a la recta final de la Sobrevivencia. Incluso, ya ha pensado en que podría recurrir a la estrategia de ser amigable con sus rivales para poder hacer alianzas que le ayuden a avanzar.

Conoce a los CONFIRMADOS para Survivor México La Reliquia en Llamas 2026

Viviann Baeza

Shada Hernández

Javier Márquez "Big Papi"

Sahit Sosa

Julio Camejo

Abel Robles

Rey Grupero

Bobby Larios

Azalia Ojeda "La Negra"

Tzasna Carrasco

Aurélie Garzonio

Anahí Izali

Hasta el momento, van 12 participantes que ya están totalmente confirmados. Por lo que todavía resta esperar a que se revele el nombre de 4 Sobrevivientes para Survivor México La Reliquia en Llamas 2026, pues habrá un total de 16 personajes. Para conocer a los faltantes, sigue de cerca la transmisión de Azteca UNO.

¿Cuándo empieza Survivor México La Reliquia en Llamas 2026?

El estreno oficial de la nueva temporada de Survivor México 2026 será el próximo lunes 20 de julio. La cita es en punto de las 18:30 horas a través de la señal de Azteca UNO, que tendrá un horario renovado para que vivas al máximo la intensidad de los realities.

El conductor estelar es Carlos Guerrero, mejor conocido como "Warrior" y que es uno de los periodistas deportivos más destacados de México y fuerte talento de TV Azteca. Así que no te pierdas ni un solo detalle de lo que pasará en esta emocionante competencia donde todo puede pasar.