Estas son las señales de que tal vez requieras vitaminas extras

Es increíble entender cómo el cuerpo humano funciona y aunque no somos doctores hay formas de saber que algo no anda bien con nuestra salud. En esos momentos donde aparecen señales de alerta, es muy probable que el estilo de vida que se lleva y una alimentación deficiente, concrete una situación donde se requiere de más vitaminas o demás elementos que brinda buena salud. Por ello se te anima a prestar atención a este tipo de situaciones.

¿Cómo saber si mi cuerpo requiere más vitaminas?

Como primer punto y lo cual siempre será la recomendación en este tipo de artículos, es que acudas con un especialista de la salud. Aunque en ocasiones los comerciales y las farmacias te ofrezcan multivitamínicos u otros tipos de suplementos, es necesario que estos sean recetados por un doctor. Por ello, prestar atención a estas señales permitirán que acudas en un tiempo oportuno para restaurar lo antes posible tu estado ideal de salud.

Entonces, al dejar claro que no debes automedicarse o sacar propios diagnósticos, toma en cuenta que tu cuerpo requiere ayuda cuando se te cae el pelo de manera evidente, cuando tienes úlceras bucales (asociado a la falta de Vitaminas del Complejo B o el hierro) o cambios en tu piel. Esto último podría presentarse con resequedad o palidez.

Entre más de los problemas que podrían indicar que necesitas un chequeo médico es la fatiga constante, pues la sensación de debilitamiento constante podría indicar falta de calcio, hierro o la Vitamina D. Y como se advierte también con mucho ahínco en la actualidad, la falta de ciertos elementos en el cuerpo podría afectar el ámbito emocional. Pueden llegar espacios de irritabilidad, cambios bruscos de ánimo o falta de concentración.

¿Tengo que tomar vitaminas de inmediato si tengo alguno de los síntomas?

La respuesta contundente es no. Conocer y aprender a escuchar tu cuerpo es importante para saber si requieres de apoyo de la opinión profesional de un médico. En ocasiones se atribuyen problemas de salud (tal como los que se presentaron) a ciertos factores, pero pueden ser casos sencillos de solventar o causas distintas a las que creemos. Por ello, trata de alimentarte bien, hacer ejercicio y evitar el estrés en la medida de lo posible… y nunca te automediques.