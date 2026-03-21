Si presentas estos síntomas... probablemente tengas parásitos intestinales

Uno de los consejos que siempre se le da a las personas es estar atentos a las señales que su cuerpo da, esto con la finalidad de prevenir malestares de diferentes índoles. En este caso, cuando no se cuida de manera ideal el sistema digestivo, este comienza a mandar señales para que se atienda... incluso por asuntos como parásitos intestinales. Por eso este artículo busca servir como una pequeña guía preventiva.

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¿Qué son y cómo aparecen los parásitos intestinales?

Estos parásitos se van instalando de manera sigilosa en el sistema digestivo, sin embargo a mediano y largo plazo se vuelven complicaciones incómodas y dolorosas. Por ello es importante atenderlas a la brevedad, pues llegan a afectar situaciones relevantes como la absorción de nutrientes de los alimentos e incluso el cuidado del sistema inmune.

La forma en la que se instalan en el cuerpo humano es a través de alimentos o líquidos contaminados o mala higiene al momento de manejar alimentos. Por ello, cuando sientas que algo anda mal con tu sistema digestivo, debes acudir al médico para recibir guía profesional. Nunca te automediques, pues en ocasiones puedes empeorar las cosas.

¿Cuáles son los síntomas que presenta el cuerpo con parásitos intestinales?

El primer grupo de síntomas son aquellos evidentes, que traerán malestares mayúsculos. En este caso se puede hablar de diarrea, cambios en las evacuaciones, inflamación o dolor abdominal constante. También se pueden presentar náuseas, pérdida del apetito, fatiga y debilidad… que puede ser causada por la mala absorción de nutrientes.

En el segundo grupo de síntomas que podrían anunciar complicaciones por parásitos intestinales, se indica que llega a aparecer picazón en la zona del trasero (sobre todo en la noche), pérdida de peso sin explicación, muchos gases estomacales o parásitos incrustados en las heces.

Se repite que esto es un acercamiento preventivo de cómo llegan a presentarse las complicaciones por parásitos intestinales. En ese sentido, si se acumulan alguno de estos síntomas, es 100% recomendable acudir con el doctor para evitar problemas.